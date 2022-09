Patrizia Rossetti e Alberto de Pisis assenti al GF VIP 7: in quarantena dopo il voto

Chi ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7 per andare a votare? Ecco le ultime news

Sono stati diversi i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 che ieri hanno lasciato la casa per andare ai seggi e votare. Il pubblico che ha seguito la diretta non ha quasi percepito l’uscita dalla casa di alcuni vipponi ( chi è andato a Roma a votare, è uscito nell’orario in cui la diretta sul 55 è spenta per rientrare poco dopo). E a quanto pare, per chi ha votato a Roma, e ha quindi avuto modo di raggiungere il seggio in macchina con un autista, non è stato richiesto un periodo di quarantena. Diverso invece il discorso per altri concorrenti come ad esempio Patrizia Rossetti e Alberto de Pisis che ieri hanno lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7 per andare a Milano a votare. I due concorrenti del GF VIP 7 si fermeranno in hotel per alcuni giorni e, dovrebbero tornare poi in gioco nella serata di giovedì, a meno che non si cambi ancora idea. Una scelta un po’ bizzarra a dire il vero, visto che anche per loro si poteva prevedere un viaggio in macchina e quindi poi un rientro senza quarantena come per i concorrenti di Roma. Ma questa è stata la decisione, e così si farà.

Grande Fratello VIP 7 e il capitolo elezioni

Il pubblico, per tutta la giornata di ieri, seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 7, ha provato a capire chi è uscito dalla casa per votare ma ai vipponi probabilmente è stato chiesto di non parlare in nessun modo delle elezioni ( per ovvi motivi, tra l’altro). I più attenti hanno captato delle informazioni e pensano di aver capito che a uscire dalla casa per votare ci siano stati sicuramente Giovanni Ciacci e Charlie. Per gli altri, nessuna certezza. Anche perchè di molti vipponi, conosciamo i paesi di nascita, quelli in cui vivono di solito, ma non sappiamo in che città sia la loro residenza…Magari qualcuno prima di entrare nella casa del GF VIP potrebbe anche averla spostata a Roma per votare più agilmente. Staremo a vedere. Anche perchè questa sera, Signorini dovrebbe comunicare in diretta i risultati elettorali e dalle facce dei concorrenti si potrà capire qualcosa in più.