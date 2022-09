Ore di sconforto per Elenoire Ferruzzi al GF VIP 7: lo sfogo e le parole di Luca

Momento di crisi e sconforto per Elenoire nella casa del Grande Fratello VIP 7: cosa sta succedendo...

Dopo la diretta e la difficile puntata del Grande Fratello VIP 7, Elenoire Ferruzzi ha avuto un momento di sconforto. Post puntata, nella notte, la vippona, si era parecchio inalberata, prendendosela con gli autori, rei di aver montato solo quello che hanno voluto per far si che i concorrenti litigassero. Poi ieri sera, ha invece scelto di isolarsi, chiacchierando un po’ con Sara e Antonella prima, e poi con Luca. Momento di down quindi per la Ferruzzi che ha provato a spiegare quello che è successo.

“Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta“ ha detto Elenoire cercando di spiegare quello che è successo.

E ancora: “Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere. So che non posso fare nulla qui dentro. Capisco che non ci sono delle soluzioni“.

La risposta di Sara Manfuso a Elenoire

Sara Manfuso che è rimasta vicino alla donna nonostante le parole della fidanzata di Luca, alle quali Elenoire non ha creduto, ha spiegato alla sua amica: “Capisco che il capitolo non si possa chiudere a comando. Però tesoro c’è da dire una cosa. Non chiudi a comando, ma cosa si può fare? Non puoi fare nulla, tu hai i tuoi sentimenti, ma lui ha la sua storia. Tu non hai alternative. Tu ci sei con le tue emozioni e lui con la relazione con Soraia“.

Luca consola Elenoire

In camera da letto è arrivato poi anche Luca che ha cercato di consolare la Ferruzzi, che non ha voluto neppure mangiare, restando isolata nella stanza. Il Salatino le ha detto: “Se ti chiudi è peggio fidate de me. Che hai fatto che è successo? Sarà un momento e vedrai che passerà. Anche io sto in ansia alti e bassi. Però non te chiude. Io te voglio tanto bene non ti chiudere. Io sono qui, però andiamo che nella vita bisogna pure reagire. Ti accompagno a mangiare il pollo che è pure buono.”