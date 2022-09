I vipponi si lamentano della spesa: cibo avariato e quasi scaduto, poi scatta la censura

I vipponi si sono lamentati parecchio dopo aver ricevuto una spesa che a detta loro, non era adeguata e parlano anche di cibo avariato

Tutto era iniziato da una delle tante discussioni che si fanno sulla spesa nella casa del Grande Fratello VIP 7. Era stata Cristina Quaranta a far notare che forse, questa settimana, la spesa non era stata fatta nel migliore dei modi. Ad esempio, sono arrivare decine di confezioni di pasta integrale o senza glutine e neppure un pacco di pasta normale, e lei questa cosa proprio non la comprendere. Inoltre molti concorrenti hanno anche fatto notare che bisogna usare dei criteri differenti visto che della spesa fatta la settimana prima sono avanzate molte cose che però hanno una scadenza ( come degli yogurt) e che non si possono quindi consumare più. Bisogna evitare di sprecare il cibo e comprare cose che mangiano tutti, sempre nel rispetto dei problemi per chi ha delle intolleranze o delle esigenze. E fin qui, nulla di nuovo sotto il sole, sono le classiche discussioni che si innescano sempre nel reality. Le cose però sono cambiate quando alcuni vipponi hanno iniziato a far notare che la spesa, a differenza di quanto successo la prima settimana, non è stata fatta nel migliore dei modi. Ma non da chi ha fatto la lista ma da chi materialmente ha acquistato alcuni prodotti. In particolare, ci sarebbe stato del salmone con una scadenza molto vicina ( quindi da consumare nell’immediato) e poi anche del pollo che non aveva un bel colore. A detta di Attilio Romita, che ha fatto notare la cosa prima di essere censurato, il pollo arrivato in casa era tra il giallo e il verde, un colore che non prometteva nulla di buono.

Quando dalla regia hanno compreso che questa discussione non avrebbe portato a nulla di buono, hanno deciso di staccare e di censurare in qualche modo questa discussione anche se i concorrenti hanno continuato a parlare tra di loro di quello che era accaduto con una spesa che non ha entusiasmato troppo i vipponi.

I vipponi delusi dalla spesa: se ne parlerà in diretta?

Difficile pensare che questo sarà uno dei tanti argomenti di discussione anche se Attilio Romita è stato chiaro con i suoi compagni di viaggio: bisogna farsi valere perchè sul cibo non si transige e si deve pretendere che arrivi del buon cibo e una buona spesa.