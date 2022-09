Tutti contro Marco Bellavia e sui social si parla anche di bullismo: cosa sta succedendo

Marco Bellavia è davvero vittima di bullismo nella casa del Grande Fratello VIP 7? Ecco che cosa sta succedendo

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c’è una persona profondamente in crisi. Il pubblico, si divide ma la maggior parte dei telespettatori, soprattutto i più appassionati che seguono la diretta sul canale 55, sono sicuri che ci sia in corso una sorta di attacco feroce contro Marco Bellavia. E’ difficile mettere insieme i pezzi ma basta leggere i commenti di tanti fan del GF VIP 7 su Twitter per comprendere che Marco è un po’ emarginato dal gruppo, attaccato e messo sotto accusa, non si sa bene per quale motivo. Le ipotesi sono diverse: si è messo sotto la lente di ingrandimento per il suo interesse verso Pamela Prati e la cosa non è piaciuta a tanti che quindi hanno puntato il dito contro di lui. Inoltre ha un animo molto sensibile e piange spesso la notte, quando prova a spiegare i motivi di quello che prova, viene preso in giro dalle persone che non lo ascoltano, ma invece gli vanno contro. Questo però a detta di molti, è il male minore. Il vero problema è che molti concorrenti si sarebbe permessi di andare oltre. Avrebbero infatti giudicato Marco per il suo percorso lavorativo, per i fallimenti, per le sue cadute, dopo alcune confidenze dell’ex volto di Bim Bum Bam. Qualcuno gli avrebbe anche detto che “è causa dei suoi mali” ( sarebbe stata Wilma). In particolare sarebbero i concorrenti più adulti ad aver preso di mira Marco, come se in qualche modo temessero i suoi modi di fare garbati e gentili. Va detto che per una fetta di pubblico invece, questo atteggiamento di Marco, corrisponderebbe a chi sa che fare la “vittima” in un reality e isolarsi, ti potrebbe far avere il consenso del pubblico.

Un altro problema, definito tale dai concorrenti, sarebbe il modo di fare di Marco. Un esempio: ieri sera c’è stata una discussione molto accesa perchè i vipponi si sono dimenticati di comprare il sale e oggi a pranzo, Marco ha chiesto dove fosse il sale. Qualcuno ha commentato: “Si ma lui proprio sta facendo un altro gioco” come a voler dire che vive in un mondo parallelo.

Perchè nella casa sono tutti contro Marco Bellavia?

Il parere di molti spettatori è che Marco e Pamela, sembravano davvero essere destinati a una bella e piacevole conoscenza, cosa che avrebbe messo loro in luce e magari dato anche un’altra occasione alla Prati ( nel senso che si sarebbe riscattata dopo tutta la vicenda di Caltagirone). E allora i vipponi, che sono parecchio scaltri, hanno capito che la cosa doveva essere fermata, cercando di mettere Marco in difficoltà. Sarà un teoria coerente con quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 7? Se ne parlerà anche in diretta? Staremo a vedere che cosa deciderà di fare Alfonso Signorini. Sta di fatto che il pubblico questa sera ha un ruolo importante e se Marco diventasse il preferito del pubblico, bhè allora le dinamiche potrebbero cambiare.