Adriana Volpe torna al Grande Fratello VIP 2022 per lanciare frecciatine alle opinioniste: ecco come

Adriana Volpe torna in studio al Grande Fratello VIP 7 per prendere in giro le due opinioniste in carica

La presenza a sorpresa di Adriana Volpe nel corso della quarta puntata di Grande Fratello VIP 2022 è stata la ciliegina sulla torta di un lungo appuntamento tutto dedicato a polemiche, attacchi ed affronti di vario tipo fra protagonisti dello show. Nella puntata del 29 settembre 2022, infatti, i concorrenti della casa si sono schierati quasi tutti contro Marco Bellavia (reo di piangere di notte dallo sconforto, cosa che turberebbe addirittura il sonno di alcuni); è stata messa alla berlina la giovane Giaele che deve combattere col pregiudizio di chi le dice che ha sposato un uomo molto benestante solo per i suoi averi e non per amore; c’è stato persino l’ennesimo capitolo della lite “wireless” fra Elettra e Ginevra Lamborghini.

Ma, come dicevamo in apertura, anche l’ospite di puntata si è concessa di lanciare qualche frecciatina: Adriana Volpe ha affrontato Orietta Berti e Sonia Bruganelli portando loro dei regalini con cui prenderle in giro…

Adriana Volpe torna al Grande Fratello VIP 2022 per lanciare frecciatine a Berti e Bruganelli

Dopo aver fatto una capatina nella casa del Grande Fratello VIP 2022 per fare una rapida sorpresa all’amico Giovanni Ciacci, Adriana Volpe è stata invitata ed entrare in studio per fare quattro chiacchiere con Alfonso Signorini. Il tutto è stato lasciato intendere come se fosse una improvvisata ma tale non era affatto.

La ex conduttrice di TV8 è entrata in studio, infatti, con degli omaggi un po’ particolari da donare alle due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Alla cantante di Cavriago le ha donato una tazzina di caffè con il sagace sotto testo di consigliarle di bere qualche caffè in più durante la diretta visto lo stato poco vigile che tiene durante la lunghissima diretta.

All’acerrima nemica Sonia Bruganelli, invece, Adriana Volpe ha portato un bavaglino da bebè con su ricamato “Sonia B.” in quanto nelle ultime tre puntate la moglie di Paolo Bonolis è stata coinvolta in dei siparietti in cui ha mangiato varie portate in studio dalla sua poltrona. “L’ho preso e pensato con amore perché con tutto quello che costano quegli abiti e quel gioiello, mica si possono rovinare!“ ha aggiunto.

Immediata la replica della Bruganelli che, evidentemente, si aspettava qualche fuori programma: ha afferrato il bavaglino, lo ha piegato sulle sue ginocchia ed ha esclamato che lo regalerà ad una bambina di nome Sonia visto che da quando c’è lei in tv “ne chiameranno tante Sonia”.

E poi la stoccata finale: la Bruganelli ha invitato Adriana Volpe a lasciare immediatamente lo studio in quanto la sua presenza avrebbe rotto il clima di novità di questa edizione di Grande Fratello VIP 2022. “La gente poi crede che questa è una replica!” ha esclamato.