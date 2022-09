Si litiga ancora per la spesa: Charlie Gnocchi offende pesantemente Romita (VIDEO)

Charlie Gnocchi offende pesantemente Attilio Romita: ecco che cosa è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7

La spesa fatta questa settimana proprio non ha convinto molti vipponi e già da ore, nella casa del Grande Fratello VIP 7 si discute su questo tema. Chi non ha assistito alla scelta dei prodotti viene accusato di non aver voluto interagire, chi l’ha fatta viene accusato di non aver considerato molte cose. Del resto, dimenticarsi il sale, non è da tutti, ci vuole dell’ingegno e non a caso, Attilio Romita, ha definito “surreale” il modo di fare la spesa di chi ha deciso cosa comprare e cosa no questa settimana. E proprio il giornalista è stato protagonista, suo malgrado, di una accesissima discussione nella casa del Grande Fratello VIP 7. Mentre cercava di spiegare a Luca Salatino che cosa a suo avviso non aveva funzionato, l’ex tronista gli spiegava come funzionano le cose in una cucina e come si può e si deve fare la spesa. Ad ascoltare la discussione anche Wilma Goich e Charlie Gnocchi. L’ex speaker radiofonico da ieri è nel mirino di altri concorrenti per la lista della spesa appunto e oggi, di fronte alle critiche di Attilio Romita, non c’ha visto più e ha risposto in modo esagerato, con uno scatto di rabbia e di ira inaspettato e fuori luogo, che ha lasciato basito il giornalista ex volto del Tg1. Innanzi tutto Attilio Romita aveva giustamente chiesto a Charlie Gnocchi di usare un tono consono per una discussione e di non rivolgersi a lui con quella rabbia. E poi parlando di questa famosa spesa ha detto una cosa che ha mandato su tutte le furie Charlie. “Siete stati surreali, voi siete surreali con questa spesa” parole che a detta di Charlie, sarebbero state più che offensive. Una discussione davvero imbarazzante che ci lascia pensare che forse nella casa del GF VIP 7, oltre a distribuire pacchi e pacchettini di Mikado, dovrebbero mandare anche una scorta di ottima camomilla che male non farebbe a tutti i vipponi, in particolare a quelli più esagitati.

Charlie Gnocchi litiga con Attilio Romita e lo offende

Per chi si fosse perso questo momento, ecco dai social un frame video della discussione durante la quale Charlie Gnocchi arriva a dare della merd* a Romita senza che ce ne sia il benchè minimo motivo.