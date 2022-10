Bake Off Italia 2022: la puntata al cioccolato è amara fra eliminati e una ‘sparizione’

Nella quinta puntata di Bake Off Italia 2022, oltre all'eliminazione, un concorrente è sparito dai banconi

La quinta puntata di Bake Off Italia 2022 si è aperta con un mistero: la sparizione di uno dei pasticceri amatoriali. Come mai uno dei banconi sotto il tendone è rimasto vuoto? A svelare l’arcano è Benedetta Parodi durante i primi minuti di questo nuovi episodio del talent show di Real Time. Il concorrente che manca all’appello è Stefano che a causa di un malore è stato costretto a saltare questa puntata. Tornerà nella prossima puntata? Oppure verrà squalificato per assenza? La conduttrice ha spiegato che si è trattato di un “piccolo problema di salute” ma “niente di grave“, tant’è vero che esorta gli altri concorrenti a fargli un applauso al grido di “lo aspettiamo presto. In bocca al lupo, Stefano!”.

Problemini a parte, la quinta puntata di Bake Off Italia 2022 è andata avanti con le solite tre prove ad un tema ad accomunarle: stavolta l’argomento era il preferito di Ernst Knam, ovvero il cioccolato in tutte le sue forme.

Bake Off Italia 2022: la quinta puntata del 30 settembre

Nella prima prova, la prova creativa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una loro versione della Torta Pere e Cioccolato, un classico della pasticceria. Una prova che è riuscita discretamente a tutti tranne che alla povero Maria che, dopo gli assaggi dei tre giudici, è persino scoppiata in lacrime a causa dei giudizi negativi subiti.

La malasorte si è abbattuta su Maria anche nella seconda prova, la prova tecnica, in cui tutti i concorrenti sono stati chiamati a realizzare un altro classico: la torta Foresta Nera, uno dei cavalli di battaglia del maestro Knam. Maria è arrivata ultima mentre a raggiungere il vertice della classifica sono stati Leo, Alessio e Chiara rispettivamente terzo, secondo e prima classificata.

E in chiusura, la difficile prova a sorpresa che ha chiesto ai concorrenti di realizzare una scatola di cioccolatini in pasta frolla da riempire con tre tipologie di cioccolatini diversi. La missione particolarmente complessa è stata allietata dalla presenza di due ospiti speciali: Daniela Ribezzo vincitrice di Bake Off Italia 2021 e Giuseppe Dell’Anno, primo vincitore italiano di Great British Bake Off (la versione britannica del nostro talent).

Bake Off Italia 2022: grembiule blu ed eliminato

Vincitore a sorpresa di questa quinta puntata di Bake Off Italia 2022 è stato Alessio. A dover lasciare il programma, come prevedibile, è stata invece Maria. La concorrente è già da molte settimane fra i concorrenti a rischio eliminazione e stavolta, per l’ultima volta, ci è finita assieme a Paola e Gianbattista.