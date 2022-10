Ginevra Lamborghini fa ammenda e si rende conto di aver sbagliato con Marco Bellavia

Ginevra riflette su quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP e capisce di aver sbagliato con Marco Bellavia

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Ed è vero che molti spettatori pensano che Ginevra Lamborghini non sia sincera ma almeno lei, a differenza di altri concorrenti che stanno facendo finta di nulla o che continuano a pensare di essere nel giusto, nelle ultime ore, qualche parolina di dispiacere per la situazione di Marco Bellavia, l’ha pronunciata. A scatenare tutto, le parole che la regina di Roma ha urlato ieri fuori dalla casa del Grande fratello VIP. Sono stati usati termini molto forti, che evitiamo di ripetere perchè anche quella è stata una forma di violenza. Non si bullizzano anche i bulli trattandoli con la loro stessa moneta. In ogni caso, Ginevra, prima parlando con Antonino e poi anche con gli altri concorrenti, ha detto di essere dispiaciuta per alcune frasi dette a Marco, per i toni usati e per non essersi resa conto che forse il mental coach stava vivendo una situazione di disagio. La Lamborghini è finita nel ciclone in particolare per una frase: “si merita di essere bullizzato” aveva detto. E ieri infatti parlando con Antonino ha ammesso: “Si io mi sono resa conto di aver fatto del bullismo con Marco”. In realtà è andata anche oltre perchè è arrivata a parlare di molestie. Ha spiegato che Marco la toccava e quando le è stato chiesto in che senso, ha parlato di pizziccotti sui fianchi che lei ha percepito come qualcosa di sbagliato. E attenzione: una donna può percepire anche uno sguardo esagerato, può non gradire neppure una carezza sulla schiena e ha tutto il diritto di farlo. Ma nel caso di Ginevra, l’uso delle parole, è stato esagerato e fuori luogo.

Il pentimento di Ginevra

Se Ginevra sembra aver capito, o forse è scaltra dall’aver compreso che al momento questo è il solo atteggiamento da assumere, scusarsi e fare ammenda, gli altri vipponi nella casa sono bel lontani da questo. Non si sono neppure posti il problema in molti, altri pensano di aver fatto quello che potevano, altri sono rimasti del tutto indifferenti, come dall’inizio di questa triste storia. Una storia che probabilmente, ha portato alla grande indignazione del pubblico ma che di fatto, non cambierà nulla nella casa. Ci auguriamo di sbagliare, ci auguriamo di sentire parole come provvedimenti, televoti da aprire, possibili squalifiche, magari di vedere un professore, un medico, un esperto, parlare in tv anche di depressione, attacchi di panico, esaurimento, malattie mentali. Quello che non si deve ma c’è…Ce l’eravamo augurati anche in passato ma non è mai successo…