Gli sponsor si dissociano da quello che sta succedendo al Grande Fratello VIP 7

Gli sponsor del Grande Fratello VIP 7 prendono le distanze da quello che sta succedendo nella casa

Se c’è una cosa che i telespettatori del Grande Fratello VIP sanno fare bene, è muoversi sui social e far sentire la loro voce. L’ondata di indignazione, sul caso Marco Bellavia, è un vero fiume in piena, che rischia di fare seri danni. E forse Giulia Salemi questa settimana non sarà felice di spiegare come l’hashtag #gfvip sia stato perennemente in tendenza ma non per motivi che possono rendere orgogliose le persone che lavorano al programma. Soprattutto perchè l’altro hashtag che spopola in rete è #iostoconmarco insieme a #iostoconmarcobellavia. Dicevamo del pubblico, quello che commenta e rende un programma seguito sui social, è lo stesso che poi fa sentire la sua voce. In questo caso, con una continua richiesta agli sponsor di esprimersi su quello che sta accadendo nel reality di Canale 5. Saprete che ci sono degli sponsor che hanno dei contratti con il programma: quest’anno in bella mostra ad esempio De Cecco, ma anche Mikado e altri. Nelle ultime ore, due sponsor hanno spiegato sui social quello che sta accadendo ( non sappiamo se gli altri si siano mossi o meno). Una cosa molto simile era successa in una delle ultime edizioni del classico Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso. In quel caso, nonostante il repentino intervento della conduttrice, molti sponsor avevano deciso di ritirarsi dal programma. Per il momento in questo caso, si parla di prendere le distanze da quello che succede, non di altre azioni.

Il comunicato ufficiale di Amica Chips

Ieri pomeriggio il primo comunicato ufficiale, è quello di Amica Chips:

Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola.

Il comunicato ufficiale di TooA

A seguire anche quello di TooA

Comunicato ufficiale anche dell’azienda che fornisce le macchine per fare il gelato in casa:

Buonasera, la società TooA è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo.TooA è e sarà sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli.Cordiali saluti, TooA

Non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda stasera per capire quali provvedimenti saranno presi da Alfonso Signorini e della produzione del programma.