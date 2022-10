Il discorso di Signorini su Marco Bellavia, il suo ultimo confessionale in lacrime: non c’è speranza

Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 prova a spiegare quello che succederà stasera. Mostra il confessionale di Marco Bellavia in lacrime...

Quella fetta di pubblico che si aspetta di vedere nella puntata del Grande Fratello VIP 7 di oggi grandi provvedimenti, grandi discorsi, parole dure nei confronti dei concorrenti, prenderà probabilmente una sonora batosta. O meglio, resterà deluso. L’antifona è chiara e lo si è capito anche da come Alfonso Signorini ha affrontato il collegamento nel day time di oggi. L’Italia intera si aspetta punizioni esemplari, Signorini ci mostra l’ultimo confessionale di Marco Bellavia spiegando che ha sorpreso tutti quando in lacrime ha deciso di lasciare. Che brutta scelta. E noi non ci aspettiamo di certo che il programma venga chiuso. Abbiamo ben presente le logiche televisive, i contratti, le dinamiche. Ed è giusto che si vada avanti nel rispetto di chi lavora a questo progetto, la gente comune che deve arrivare a fine mese. Ma no, non è giusto che si vada avanti con delle persone fredde, con la sensibilità di uno zerbino e con una squadra che non si è resa conto dell’aiuto che Marco chiedeva ( e ci riferiamo anche a chi lavora dietro le quinte). La scelta di mandare in onda l’ultimo confessionale di Bellavia ne è la dimostrazione. Della serie: non siamo stati noi a dirgli che doveva andare via perchè brutto e depresso, è stato lui a non resistere perchè la casa del Grande Fratello VIP fa questo effetto. Che mestizia. E dove sono le parole di conforto, dove sono le parole di affetto, dove sono le parole di indignazione? “Ma parleremo anche di altro perchè il Grande Fratello è anche altro” ha detto Signorini. E no, il Grande Fratello era anche leggerezza, risate, giochi, amori. Poi lo avete rovinato, poi il gioco è cambiato, è stato sporcato, e non si può mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Se ne deve parlare, si deve parlare.

I provvedimenti ci saranno

Il conduttore ha spiegato che i provvedimenti ci saranno, che ci sarà un momento nella puntata del Grande Fratello VIP 3 dedicato a chi non ha saputo tendere la mano a una persona in un momento di difficoltà. Si parlerà con chi ha dimostrato poca sensibilità. E poi si volterà pagina…Non ci stupisce nulla, non ci stupirà stasera l’atteggiamento che si avrà in diretta, non ci stupirà il fatto che molti faranno finta di cadere dal pero ( nonostante Antonella Fiordelisi da 48 ore nella casa continui a far notare la falsità di tutti e viene ancora insultata e offesa). E non ci stupirà il fatto che molti si diranno pentiti, qualcuno realmente, altri fingeranno. E poi? E poi lo spettacolo andrà avanti, si continuerà. Noi forse ne parleremo ancora, sui social se ne parlerà, il programma porterà magari a casa anche ascolti più alti del solito. E tra tre settimane, tutto sarà dimenticato, fino al prossimo merdon*. Quando inizierà la stessa polemica social, monterà l’indignazione, attenderemo il cazziaton* che non ci sarà. Ci indigneremo e continueremo in questa catena di eventi infinita che non avrà il finale che tutti vorremo vedere.