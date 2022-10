Caos diretta GFVIP: non si vede nulla, problemi tecnici o censura?

La diretta del Grande Fratello VIP 7 non sta trasmettendo nulla: è tutto bloccato e le ipotesi sono diverse. Censura o problemi tecnici, che succede nella casa?

I telespettatori del Grande Fratello VIP 7 in questi minuti si stanno chiedendo che cosa sta accadendo nella casa del reality di Canale 5. Da diversi minuti infatti, non è possibile vedere nulla in diretta: c’è solo il logo del Grande Fratello e nelle immagini in streaming, si vede quello che è successo circa un’ora fa tra giardino e casa. Si tratta di problemi tecnici o sta succedendo dell’altro? I telespettatori che stanno seguendo la diretta sul canale 55 avanzano ogni genere di ipotesi e c’è chi parla anche di censura. Se fosse un problema tecnico, perchè non fare uscire una scritta? Possibile che non stia funzionando nessuna telecamera nella casa in nessun ambiente? Alcuni spettatori, che stavano seguendo il Grande Fratello VIP prima che le immagini fossero bloccate e la regia smettesse di seguire, hanno spiegato sui social, che era in corso un momento particolare, la decisione di Sara Manfuso che a quanto pare, avrebbe deciso di lasciare il programma. Non è la prima volta che un concorrente decide di andare via, perchè arrivare a censurare tutto? Insomma le tesi non mancano e nel frattempo, i telespettatori, continuano a guardare uno schermo che non trasmette nulla, chiedendosi che cosa stia accadendo.

La diretta del Grande Fratello VIP è ferma: nessuna immagine nè in tv nè in streaming

Sono passati circa dieci minuti e la situazione continua a essere la medesima tanto che i telespettatori iniziano a essere preoccupati che nella casa sia successo qualcosa di grave. C’è persino chi ipotizza sui social che sia successo anche altro: qualcuno è entrato nella casa o si è messo in contatto con i concorrenti andando oltre il semplice messaggio mandato con un megafono o cose simili? Le tesi sui social spopolano ma nel frattempo, neppure dai social del programma, dalle pagine ufficiali, arrivano notizie.

I telespettatori che stavano guardando la diretta del Grande Fratello VIP 7, intorno alle 12, segnalano che già da mezz’ora la regia è ferma e non manda immagini in tempo reale e non si riesce a comprendere che cosa stia accadendo.

Al momento, sono le 13,30 sulla diretta canale 55 compare questa immagine

Nessuna comunicazione ufficiale sta arrivando dal Grande Fratello VIP e non è dato sapere i motivi per i quali, da ormai quasi 40 minuti, non vengono trasmesse in diretta immagini dalla casa. Sembra che ci siano dei problemi di natura tecnica che dovrebbero essere risolti a breve.