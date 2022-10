Del matrimonio di Sofia Giaele e il flirt con Briatore parla un’amica Pupa

Chi è il marito di Sofia Giaele del GF Vip e le foto del matrimonio, racconta tutto un'amica Pupa, anche di Briatore

Al GF Vip risulta misteriosa la vita di Sofia Giaele De Donà e in parte lo è anche per chi la frequenta nella vita reale ma una delle sue amiche, Emy Buono, spiffera un po’ di cose sul suo conto. Il matrimonio della vippona 23enne, i suoi flirt, tra i vari di cui si parla anche quello con Flavio Briatore. Tutto vero, in base al racconto della Pupa (ricordiamo che Emily Buono ha partecipato alla scorsa edizione de La pupa e il secchione). Sofia Giaele è sposata con Bradford Beck ed è vero, la rivista Chi pubblica le foto delle nozze, un misterioso matrimonio celebrato in Comune a Jesolo e anche sulle spiagge di Tulum. La Pupa parla proprio al settimanale di Alfonso Signorini e si lascia andare a vari pettegolezzi, flirt e marito della sua amica impegnata al GF Vip.

Chi è il marito di Sofia Giaele del GF Vip?

Si vedono solo sei mesi all’anno ma forse anche meno, lui non segue il Grande Fratello e vive a Los Angeles, lei a Milano. “Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi, per esempio, ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari. Ma non abbiamo mai capito realmente da dove provenga la sua ricchezza – per la convivenza dopo il matrimonio, quella sembra non ci sia mai stata – Giaele vive a Milano, in zona Stazione centrale, il marito a Los Angeles. Un po’ strano. Si vedono raramente. In questi giorni, per esempio, Bradford è a Parigi. Viaggia tantissimo. E non segue il Grande fratello Vip”. Quindi ognuno fa quello che preferisce ed entrambi non sanno cosa fa l’altro.

La Pupa va oltre: “Quest’estate, per esempio, Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Pérez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos. Sono serena nel raccontare la verità, perché Giaele è stata la prima ad aprirsi sui suoi “rapporti open”. Un esempio? Noi siamo state molto intime, tra noi ogni volta scatta sempre una certa alchimia…”.

Per finire conferma il flirt con Flavio Briatore: “Confermo, il flirt c’è stato. Sul profilo Instagram di lei c’è una foto scattata su un jet privato il 7 agosto 2020. All’epoca Giaele era fidanzata con Bradford, ma frequentava Flavio e quello è proprio il suo aereo”. E se lo dice un’amica.