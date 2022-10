Sara Manfuso lascia il Grande Fratello VIP 7: si è ritirata, il motivo

E alla fine Sara Manfuso ha deciso di lasciare il Grande Fratello VIP 7: ecco quali sono le sue motivazioni

Sara Manfuso alla fine ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7. Oggi è stata una giornata particolarmente tormentata per il pubblico che cercava di seguire la diretta del reality del programma sul canale 55. Ci sono state parecchie interruzioni, per due ore non ci sono state immagini in diretta dalla casa. Ufficialmente per un motivo tecnico ma sono in tanti a credere che in realtà, oggi sia successo qualcosa che non si poteva far vedere. Quando però la linea è tornata, i vipponi non sono sembrati particolarmente turbati da qualcosa, forse hanno invece ricevuto delle comunicazioni relative a quello che sta succedendo fuori ( ad esempio la denuncia del Codacons). In ogni caso, non ha stupito nessuno la decisione di Sara Manfuso. Erano giorni, che diceva di voler lasciare la casa, in realtà lo aveva detto anche in diretta ad Alfonso Signorini e oggi quindi, ha confermato quella che era la sua decisione iniziale. Ha spiegato il motivo per il quale è arrivata a questa conclusione, parlando di tutta la vicenda legata a Marco. Così a naso, la sensazione è che oltre a questa pagina, Sara non abbia in nessun modo gradito alcuni attacchi che Sonia Bruganelli ha fatto contro di lei, come opinionista del reality. Ricorderete che la Manfuso aveva palesato la volontà di andare via dal gioco, proprio dopo che la Bruganelli aveva anche fatto il suo nome, elencandola tra le persone che non avevano avuto rispetto di Marco ( e si troverà fuori anche dei video ad attenderla, video che la Bruganelli ha ripostato sui social, come si suol dire in questo caso, a futura memoria). Ufficialmente però, la Manfuso ha lasciato il gioco per altri motivi.

Sara Manfuso si è ritirata dal Grande Fratello VIP 7

Tutti i vipponi hanno accompagnato Sara alla porta pochi minuti fa, come si può vedere sui tanti video che circolano in rete. La Manfuso prima di uscire ha spiegato: “Ragazze sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. “

E ancora: “Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio. E appena esco contatto Marco e ve lo saluto. “

I vipponi confidano nel fatto che Sara saprà cosa dire una volta fuori e si fidano del suo giudizio. Poi ha Manfuso prima di uscire ha anche aggiunto: “Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori. Un bacio e tranquille che tanto ci sentiremo fuori sicuramente non siate tristi.”