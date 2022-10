E’ scontro tra Gegia e Antonella. L’attrice: “Mi stai facendo del male, mi stai distruggendo”

Si accende lo scontro nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Antonella Fiordelisi e Gegia: le accuse reciproche

Antonella Fiordelisi questa mattina, parlando in giardino con Gegia nella casa del Grande Fratello VIP 7 è tornata su un argomento spinoso che a quanto pare, non va giù ai vipponi. A dire il vero, molti concorrenti hanno trovato agghiacciante l’applauso di Gegia, per l’uscita di Giovanni Ciacci ma solo Antonella Fiordelisi ha avuto il coraggio di far notare all’attrice il suo comportamento parecchio incoerente o forse coerente…La Fiordelisi, ha chiesto a Gegia come mai si fosse commossa per l’uscita di Giovanni Ciacci, in un televoto voluto dal pubblico e non abbia speso neppure una parola invece per Marco Bellavia, dopo tutto quello che aveva detto sul suo conto. Gegia stufa di questi continui attacchi ha detto: “Si per Giovanni mi sono commossa per Marco no perchè sono una stronz*”. La discussione tra el due concorrenti del Grande Fratello VIP 7 è andata avanti con Gegia che si è detta scocciata delle continue insistenze della Fiordelisi che sembra averla quasi presa di mira mentre Antonella ribadiva che stava facendo delle semplici domande. Tra le due si è acceso poi uno scontro infuocato durante il quale Gegia si è detta stufa degli attacchi che sta subendo da Antonella convinta del fatto che la ragazza cerchi la lite per una clip in puntata, per far si che poi si parli di lei.

“Sono dieci giorni che stai dicendo cose cattive, tu mi stai facendo del male, tu non sei diversa da mei, tu stai rompendo le scatole a me. Per colpa tua io sto male, mi stai facendo stare male, tu sei insensibile verso di me e tu mi stai accusando da sette o da otto giorni” ha detto Gegia alla Fiordelisi come si può vedere dal video che vi mostriamo più sotto.

Le accuse di Gegia ad Antonella Fiordelisi

Antonella ha risposto dicendo che con le persone insensibili, non si può che essere insensibili. “Distruggere è altro” ha detto Antonella.