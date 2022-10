Furiosa litigata nella notte tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Il motivo? Privilegi

Patrizia Rossetti ha scoperto che Pamela Prati ha dei privilegi ed è scoppiata una lite furiosa

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 di ieri sera, nella casa è scoppiata una furiosa litigata che ha visto protagoniste Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Tra le due signore si è acceso uno scontro molto acceso e sono volate parole importanti. La regia ha più volte staccato, anche mentre le due concorrenti litigavano ma grazie alle parole degli altri vipponi, è stato possibile comprendere che cosa è successo tra le due. Pare che Patrizia Rossetti ieri sera abbia scoperto che Pamela Prati, a differenza degli altri concorrenti, può usare un bagno privato e ha anche una stanza in cui riposare. Sarà vero? La Rossetti è furiosa…

Furiosa litigata nella notte tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati

In giardino, Patrizia Rossetti stava raccontando una parte della discussione a Cristina Quaranta e l’abbiamo sentita dire: “Fa queste scene di mer. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia”. E ancora: “Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono i caratteri e la falsità. Bastarda, ma con me non campa adesso. Nel confessionale ho detto ‘tenetevi lei che fa audience, fatela vincere’. Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia“.

Giale ha poi raccontato un’altra fase della litigata tra le due spiegando: “C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare ‘Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela’”,

Poi Pamela si è riaffacciata in giardino e ha commentato: “Non mi conosci e mi hi dato della falsa, mi hai chiamata ‘Belfagor’ e mi hai mandato a care”. La risposta della Rossetti: “Pamela non faccio come te che passi le giornate a piangere per finta in confessionale. […] Te fai come ca**o ti pare. Quando ti ho chiesto di dividere il pulmino mi hai detto un no secco. Non sei amica delle donne smettila di dire cavolate. Ti pare onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai dei problemi perché non te ne sei stata a casa?”.

Poi la stessa Pamela ha raccontato ad Antonella Fiordelisi di questo scontro: “Ti sei persa la litigata. Mi ha detto che sono Belfagore e che sono una falsa. Io l’ho mandata a quel paese, ma perché mi ci ha mandato prima lei. Non è da me, ma continuava a usare parole brutte. Io ho sempre il controllo, ma se una mi manda a quel paese e urla…”.