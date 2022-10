Lo sfogo di Ginevra Lamborghini sui social: “4 giorni di inferno, odio mi stava spingendo verso il baratro”

Ginevra Lamborghini ha rotto il silenzio anche sui social provando a spiegare quello che sta passando

Dopo esser stata tra gli ospiti del Grande Fratello VIP 7 nella puntata del 6 ottobre, nonostante la squalifica, Ginevra Lamborghini è tornata sui social e ha raccontato quello che sta provando in questi giorni, dopo la serata da dimenticare di lunedì. La sorella di Elettra, in una storia, ha cercato di riassumere tutto quello che sta provando: “Oggi per me è stata una giornata molto importante. Tornare in quello studio è stato difficile ma è grazie a tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuto che sono riuscita a tornare a testa alta.”

Quello che sta succedendo a Ginevra divide. Come ha raccontato la stessa Giulia Salemi nella puntata di ieri del GF VIP, c’è chi pensa che la ragazza, visto l’errore commesso, non avrebbe dovuto neppure avere lo spazio che le è stato dato in puntata. Come succede per le persone squalificate, avrebbe dovuto lasciare lo studio e non essere più invitata. Ma sappiamo che le regole in queste edizioni, sono state più volte reinterpretate. Poi c’è anche chi ha un parere diverso e vorrebbe persino rivedere Ginevra nella casa, visto che pare esser stata la sola a pentirsi di tutto quello che è successo…

Le parole di Ginevra dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7

Ginevra ha poi scritto sui social: “Non vi nascondo che vengo da 4 giorni di puro inferno, 4 giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso. L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore: ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora con fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita.“

E poi ha concluso: “Oggi più che mai mi sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro. Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho però trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà e infine, anche se non di tutti, il vostro perdono e di questo ve ne sono infinitamente grata. Siete stati e continuate ad essere la mia luce in fondo al tunnel.“