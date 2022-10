Patrizia Rossetti on fine contro Signorini: “Mi avevi fatto una promessa, vai a fare in…”

E' furiosa Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini dopo aver scoperto dei privilegi di Pamela Prati: ecco che cosa sta succedendo

Post puntata parecchio turbolento nella casa del Grande Fratello VIP 7. La notte non è stata molto serena almeno per Patrizia Rossetti che a quanto pare, proprio ieri, ha fatto una scoperta inaspettata. La regina delle televendite infatti, poche ore fa ha scoperto che Pamela Prati avrebbe dei privilegi rispetto agli altri concorrenti. Una cosa che l’ha fatta davvero infuriare e che non ha gradito. Tra l’altro ne è nata una discussione molto forte con la Prati che però purtroppo è stata censurata dalla regia . Tutto nasce dalla scoperta fatta dalla Rossetti. Pare infatti che Pamela Prati abbia a differenza degli altri concorrenti, un bagno privato da poter usare quando necessita. Non solo, avrebbe anche una stanza o forse avrà una stanza non lo abbiamo ben compreso visto che la discussione è stata censurata diverse volte.

Ma vediamo le parole di Patrizia che nel suo lungo sfogo ha anche mandato a quel paese Alfonso Signorini…

Patrizia Rossetti on fire: nel suo mirino anche Signorini

“Che ca**o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*****ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c***” queste le parole furiose di Patrizia Rossetti che proprio non accetta il trattamento che la Prati starebbe ricevendo, privilegi che a suo dire, non meriterebbe.

E ancora: “Ogni notte fa queste scene di me**a. Perché io l’ho considerata qui carina ed educata, ma io la conosco da tanti anni. La conosco Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero i co****ni. Allora io a 63 anni anche io fingo malori e fingo di svenire per avere la camera singola per conto mio.” Sono accuse molto pesanti quelle che la Rossetti ha mosso contro la Prati, facendo anche capire che finga di stare male…

E poi nello sfogo in giardino parlando con gli altri concorrenti ha continuato: “Ma queste cose non le farei mai, perché vengo al GF Vip per essere come voi. Altrimenti prendo e me ne resto a casa mia a fare queste cose. Queste cose mi stanno sul ca**o. Ci siamo messi tutti in gioco e non si può fare così. Lo facessimo tutti sarebbe un disastro. Lunedì vedete come rompo ad Alfonso. A questo punto voglio anche io la camera”.