Bake Off Italia 2022: è lite per un furto in abbattitore, poi il finale a sorpresa

È il mio o il suo? A Bake Off Italia scoppia una nuova lite a causa degli abbattitori in comune

Anche in questa edizione di Bake Off Italia non poteva di certo mancare una lita a causa di uno degli elettrodomestici più discussi della storia del programma: l’abbattitore di temperatura. Nel corso della puntata del 7 ottobre 2022, due concorrenti si sono litigati il possesso di una delle due torte presenti in un abbattitore in quanto entrambi pensavano di esserne i legittimi proprietari.

Purtroppo la taglia che conteneva la torta in questione, una meringata, non era firmata o marchiata in alcun modo. Nonostante l’intervento di Benedetta Parodi, i due si sono lamentati di quanto accaduto per poi arrivare a capo della faccenda: la tanto dibattuta torta era di Riccardo ma ad averla presa è stata Alessio, che ha quindi dovuto riconsegnare il maltolto al legittimo proprietario.

Bake Off Italia 2022: la puntata del 7 ottobre dedicata alla zucchero

Nella quinta puntata di Bake Off Italia 2022 del 7 ottobre, Benedetta Parodi e i tre giudici annunceranno sotto il tendone che le tre prove stavolta saranno ispirate alla dolcezza , specificando che il tema esatto sarà quello dello Zucchero. La prima prova, ovvero la prova creativa, ha chiesto ai concorrenti di realizzare una Upside down cake: una torta da capovolgere una volta uscita dal forno; la torta dovrà essere obbligatoriamente realizzata con uno strato croccante composto da zucchero caramellato e una superficie granellosa (la frutta secca a piacimento). In questa prova, i pasticceri amatoriali si sono dimostrati quasi tutti all’altezza del compito tranne Giambattista che, dopo aver capovolto la torta, il composto si è sfaldato completamente.

Seconda prova, la prova tecnica, è la già citata Meringata. Come di consueto i concorrenti hanno dovuto seguire alla lettera la ricetta ufficiale e questo ha mandato molti in confusione a causa delle numerose preparazioni da realizzare. Nonostante il caos abbattitori, Alessio conquista il terzo posto stando agli assaggi dei giudici. Al secondo posto ci è finito Davide mentre la migliore meringata l’ha fatta Stefano.

Si chiude la sfida con la prova a sorpresa: realizzare il ritratto di uno dei tre giudici ma su una torta e con la pasta di zucchero. Fra obbrobri, silhouette e ritratti divertenti, è arrivato poi il momento di tirare le somme…

Il Grembiule Blu di questa settimana è andato a Stefano, che conquista questo ottimo riconoscimento dopo una puntata di stop per problemi di salute. A rischio eliminazione, invece, ci sono finiti Leo, Giambattista e Mukesh ma nessuno di loro è stato eliminato. Per questo la puntata era stata ribattezzata “a tema dolcezza”.