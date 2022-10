Ballando con le Stelle, Giampiero Mughini attacca la giuria: ‘Mi offendono, li prendo a calci in cu…’

Giampiero Mughini attacca la giuria di Ballando con le Stelle con parole che sembrano una minaccia

Ballando con le Stelle 2022 è tornato in onda con una puntata davvero piena zeppa di colpi di scena e momenti inattesi: dalle ingiurie ingiustificabili di Iva Zanicchi, passando alle esibizioni sorprendenti di Luisella Costamagna ed Enrico Montesano, arrivando poi alla storia a tinte rainbow di Alex Di Giorgio e alle immancabili uscite stonate di Rossella Erra. Nel corso di questo esordio c’è stato tempo persino di vedere un concorrente scaldarsi talmente tanto dalla rabbia da vederlo esordire addirittura con delle minacce di percosse…

Artefice di questo spiacevole momento è stato Giampiero Mughini. Lo scrittore ha dato in escandescenza subito dopo aver assistito alla votazione dei giudici: Ivan Zazzaroni è stato il più clemente dei tutti e gli ha dato un 6, meno di manica larga sono stati Fabio Canino e Carolyn Smith che hanno alzato la paletta del 4 mentre, ad andarci più pesante, sono stati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto con i loro voti 3 e 0. Quello zero è andato di traverso a Mughini…

Ballando con le Stelle, Giampiero Mughini attacca la giuria

Davanti all’elenco dei voti, Giampiero Mughini si è visibilmente innervosito arrivando persino a zittire Milly Carlucci: “No, no. Chiudiamo qua! Chiudiamo qua! Chiudiamo qua! Io non dirò più mezza parola! Mezza! Perché se qualcuno vuole offendermi, o lo prendo a calci in c*lo oppure… Eh beh! Se qualcuno vuole offenderti, è così!“.

La conduttrice ha invitato Giampiero Mughini a calmarsi e a Guillermo Mariotto a spiegare perché di quello zero. Lo scrittore blocca nuovamente le buone intenzioni della conduttrice e, rivolgendosi allo stilista venezuelano, dichiara: “Sii buono! Sii buono e non dire più una parola! Sii buono e risparmiami anche un respiro! Hai capito? Dai!”.

Nonostante le dovute spiegazioni e una intrusione di Rossella Erra nel discorso, Mughini sembra non essersi chetato e aggiunge: “Ma poi, sai, c’è gente che aspetta tutta una vita per avere una occasione del genere” – dice, rivolgendosi a Milly Carlucci – “Capisci? Una occasione di insultare senza rischiare di essere preso a calci in cul*! “. Ancora visibilmente innervosito dall’accaduto, lo scrittore e la sua maestra Veera Kinnunen hanno lasciato lo studio per far spazio alla prossima coppia in gara.

Divertente la chiosa finale di Fabio Canino: “Milly, direi che l’ha presa bene!”. Ha provato a stemperare gli animi anche Alberto Matano dal suo tavolinetto in prima fila: “Era già annunciato che Mariotto avrebbe dato uno zero…”. E infatti così è andata.