Elenoire Ferruzzi nera contro Salatino che pensa al ritiro: “Che se ne andasse”

Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Luca Salatino e spera che lasci la casa del Grande Fratello VIP 7: ecco che cosa sta succedendo

Elenoire Ferruzzi non riesce proprio a comprendere l’atteggiamento che Luca Salatino ha avuto soprattutto nei suoi confronti e nei confronti di Cristina Quaranta dopo la discussione di sabato notte. Per chi non lo sapesse, l’ex tronista di Uomini e Donne è andato in crisi dopo che le due amiche gli hanno fatto delle domande, da lui ritenute inopportune. Luca ha pensato che fossero delle frecciate, qualcosa per metterlo in difficoltà. Elenoire e Cristina hanno più volte spiegato di aver chiesto a Luca dei massaggi con Nikita solo per capire, per fargli delle domande che non volevano andare a parare da nessuna altra parte. Il Salatino però ci ha visto del torbido nelle richieste delle sue amiche, soprattutto perchè pensa e crede, che due persone che vogliono bene a un amico, non vadano a fare quel genere di domande. I toni si sono alzati, complice anche l’alcol che circolava per la festa di Edoardo. La reazione di Luca però non è piaciuta a nessuno, a quanto pare. Il Salatino, molto provato per quanto successo, ha iniziato a parlare con i suoi compagni, prima di isolarsi, di un possibile ritiro. E ieri, durante la giornata difficile che ha affrontato, ha ribadito di voler lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7.

Alcuni concorrenti gli sono stati vicino, cercando di fargli cambiare idea e di farlo ragionare sul fatto che non fosse successo nulla di così grave. Altri invece, come Cristina ed Elenoire si sono distaccati, pensando che Luca abbia esagerato. La Ferruzzi in particolare ha iniziato a credere che il reality di Canale 5 non faccia per Luca e parlando con gli altri, ha spiegato perchè alla fine, forse sarebbe meglio se Luca lasciasse il gioco.

Elenoire Ferruzzi nera con Luca Salatino: cosa sta succedendo

La Ferruzzi non ha proprio digerito i modi che Luca ha usato durante le diverse discussioni che ci sono state tra sabato e domenica. E parlando con gli altri concorrenti ha quindi sentenziato: “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. “

E ancora: “Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone ed io gli insulti non li accetto. “

Elenoire ha fatto notare che i modi di Luca sono sbagliati, e che non basta rendersene conto solo dopo e magari chiedere scusa. La Ferruzzi quindi ha aggiunto: “Noi abbiamo una struttura completamente differente dalla sua, con tutte le fragilità del caso. Sta diventando aggressivo nei mondi, ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo.” Proprio perchè anche altri concorrenti hanno fatto notare a Luca che i suoi modi forse sono stati esagerati e anche un po’ aggressivi, alla fine l’ex tronista avrebbe deciso di lasciare la casa. La comunicazione ufficiale potrebbe arrivare nella puntata in diretta di oggi, 10 ottobre 2022.