Luca Salatino dopo la fuorisa litigata con i vipponi pensa al ritiro dal GF VIP 7: ha deciso

Sembra proprio che Luca Salatino abbia deciso di lasciare il Grande Fratello VIP 7: i motivi

Vi siete persi le avventure dei vipponi nella casa del Grande Fratello VIP 7 questo fine settimana? Possiamo dirvi che nella casa come sempre è successo un po’ di tutto e , a poche ore dalla nuova diretta del programma di Canale 5, Luca Salatino sta pensando di lasciare il gioco. Tutto è iniziato sabato sera, durante la festa del compleanno di Edoardo. Come sempre, quando i vipponi bevono qualche bicchiere in più ( motivo per il quale non dovrebbero avere alcol e sono anni che lo si dice), succedono dinamiche inattese. Nel caso di Luca, una forte discussione con Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi. Durante i festeggiamenti, Luca si è lasciato fare un innocente massaggio da Nikita e le due “viperelle” hanno chiesto se non pensasse che magari alla sua fidanzata a casa poteva dar fastidio. Le domande di Elenoire e di Cristina in particolare, non sono piaciute a Luca Salatino che ha litigato in modo molto forte con entrambe. Poco dopo la litigata Luca si è anche reso conto di aver usato dei toni sgradevoli e di aver detto delle cose molto forti. La notte non ha portato consiglio tanto che l’ex tronista, è stato male per tutta la domenica e ha spiegato ai suoi compagni che pensa di lasciare il gioco. Vorrebbe infatti ritirarsi: “Questo gioco non fa per me” ha detto più volte ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7.

Luca Salatino pensa di lasciare il Grande Fratello VIP 7

Luca ha pensato che quelle frasi dette da Cristina ed Elenoire avessero un doppio fine e ha detto più volte di essere diverso da queste persone che fanno giochetti. Il suo modo di fare non prevede strategie, è sempre naturale e pensa che le persone che dicono di volergli bene, non dovrebbero metterlo in difficoltà. Ha quindi iniziato a pensare di lasciare il gioco: “Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene.“

Poi parlando con i concorrenti, ha raccontato: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere.“

L’ex tronista di Uomini e Donne effettivamente è molto amato dal pubblico e magari chissà, leggendo i messaggi della sua fidanzata che lo rassicura e lo invita ad andare avanti, potrebbe cambiare idea. Però ieri nella casa ha dichiarato: “ Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.