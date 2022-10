Un video messaggio stasera al Grande Fratello VIP: le anticipazioni di Federica Panicucci

Nel corso della puntata di oggi del Grande Fratello VIP 7 ci sarà modo di ascoltare n video messaggio che i concorrenti forse non si aspettano

Dopo gli ottimi ascolti delle ultime due puntate in onda, il Grande Fratello VIP 7 ci aspetta questa sera con un altro appuntamento. E duole dirlo, ma si continuerà a “cavalcare” il caso Marco Bellavia. Del resto, se non ci fosse stata la famosa puntata vergognosa, del GF VIP, questo grande interesse del pubblico verso il reality di Canale 5, non sarebbe arrivato. La nostra speranza è che Marco Bellavia risolva le sue questioni lontano dalle telecamere, che comprenda che cosa è accaduto e che decida poi dopo con calma, di avere un confronto con le persone che lo hanno offeso. E ci auguriamo che non si arrivi a spremere questa situazione come un limone.

Settimana scorsa, la lettera di Marco Bellavia è servita a far riflettere i concorrenti su quello che è successo? Difficile a dirsi, visto che poi Gegia è arrivata a lanciare altre pesantissime accuse nei confronti di Marco Bellavia. E forse è proprio a quelle parole che vuole rispondere l’ex conduttore di Bim, bum bam. E’ stata Federica Panicucci ad annunciare che questa sera si tornerà a parlare della vicenda. Come? A quanto pare non ci sarà ancora modo di avere Marco Bellavia in studio ( ci auguriamo che sia per una sua scelta personale e non per il fatto di prolungare la cosa per avere anche ascolti nelle prossime settimane). L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 però sarà presente anche questa volta, in casa, con un video messaggio. E’ stata la Panicucci a dare appunto, le prime anticipazioni della puntata del GF VIP 7 in onda oggi, 10 ottobre 2022.

Il video di Marco Bellavia è per tutti i concorrenti?

Non sappiamo ancora che cosa vorrà dire Marco Bellavia che in questi giorni ha avuto sicuramente modo di ascoltare le cose che i suoi ex compagni di viaggio hanno detto sul suo conto. Lo scopriremo solo questa sera con una nuova puntata del Grande Fratello VIP che ci aspetta in diretta a partire dalle 21,40 con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e gli ex concorrenti.