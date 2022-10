Wax offende Zerbi e Arisa lo punisce ma per Rudy la punizione non basta

Il provvedimento di Arisa su Wax è quello che il giovane allievo di Amici 22 meritava? Ecco che cosa è successo

Nella puntata di Amici 22 in onda oggi, 10 ottobre, abbiamo assistito a uno dei classici momenti durante i quali, gli allievi della scuola vengono ripresi in modo molto duro da un professore, mentre il coach che li ha scelti, tende a proteggerli. E’ stato il caso di Wax, che diciamolo, non è di certo un modello di educazione. Perchè si può essere giovani, si può avere un proprio pensiero, ma non si deve mai sconfinare nella maleducazione. E ha ragione Arisa quando dice che molti ragazzi non hanno gli strumenti per capire cosa sia sbagliato e cosa no, visto che spesso nessuno lo insegna loro. Proprio per questo motivo probabilmente oggi l’insegnante, dopo le offese gratuite arrivate da Wax a Rudy Zerbi, avrebbe dovuto scegliere un provvedimento più severo. Non parliamo di una squalifica ma una nuova sfida magari poteva essere più incisiva di un turno di pulizie da fare in casa ( che poi sappiamo come andrà a finire).

Ma torniamo ai fatti. Che cosa ha fatto Wax contro Rudy?

Le offese di Wax a Zerbi

Il cantante di Arisa è stato chiamato alla fine delle ultime registrazioni ( la puntata che è andata in onda domenica pomeriggio) a centro dello studio ed è stato mostrato un video. Nel corso dell’esibizione di Andre, Wax ha commentato, quello che Rudy aveva detto al suo compagno. “Mi girano le scatole, Rudy non fare il falso bastard*. Giudica, giudica, giudica e non va bene, sempre con il puntino, mamma mia. Non si può con questo qui che continua ogni volta“ ha detto il cantante. Ovviamente Rudy ha chiesto che tutti vedessero quanto accaduto cercando anche di capir e le ragioni dell’allievo.

Il cantante ha fatto diversi giri di parole, prima ha detto che dice sempre quello che pensa e che non può evitare di esprimere un concetto, poi ha detto che non era una opinione ma solo un pensiero ad alta voce. Poi si è scusato, poi ha detto che non avrebbe dovuto dirlo ma solo pensarlo…

Rudy Zerbi ha quindi commentato: “Mi ha dato del falso bastard* su una cosa che ho detto ad Andre. E basta con la storia che si può giustificare tutto. La sua storia non giustifica nulla. Qui sento sempre discorsi sia di insegnanti che di alunni, che una vita complicata e difficile può giustificare un’offesa. Le parole sono molto importanti. Wax è intervenuto in un momento che non c’entrava nulla con lui. Servirebbe un provvedimento esemplare che possa fargli capire“. Wax ha detto che la sua storia non influisce su quello che succede e quindi si è detto pronto ad accettare il provvedimento di Arisa che però, va detto, c’è andata davvero soft.

La coach ha spiegato: “Il mio provvedimento è che lui pulisca tutta la casetta per un giorno al posto dei compagni. A te Rudy non è mai capitato di andare a sedere e pensare che un insegnante è stato ingiusto? Una volta può capitare.”

Secondo Arisa, i ragazzi devono avere il tempo di capire che hanno un microfono sempre acceso e che devono cambiare atteggiamento, anche se è giusto che dicano sempre quello che pensano.

E poi ha aggiunto: “ Sono ragazzi di circa 20 anni. Anche tu ti sei rivoltato contro altri prof, non insultando, ma perché sei un uomo adulto e preparato“. Secondo Rudy però la punizione di Arisa non è sufficiente per quello che è successo, ma non può certo imporre il suo pensiero.