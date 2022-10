‘Mark Caltagirone legato alla mafia’: le folli dichiarazioni di Pamela Prati al Grande Fratello VIP 7

Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone al Grande Fratello VIP: ecco cosa ha rivelato stavolta

Dopo averlo preannunciato per oltre un mese all’interno di Grande Fratello VIP 7, finalmente questa sera 10 ottobre 2022, Alfonso Signorini ha invitato Pamela Prati a rivelare le sue sconcertanti novità sul caso Mark Caltagirone: il suo promesso sposo inesistente che tanto ha fatto dibattere il web e le trasmissioni tv di cronaca rosa. Peccato però che di così sconcertante ci sia stato davvero ben poco alla fine della fiera.

La ex showgirl del Bagaglino assieme al conduttore hanno provato a ripercorrere le tappe di quella che lei stessa oggi chiama “una truffa” in cui lei si attesta unicamente come vittima in quanto raggirata dalla storia di un finto pretendente presentato a lei da alcuni amici, gli stessi amici che l’hanno portata ad un intricata storia di catfishing degna di una soap opera argentina. Cosa abbiamo saputo di nuovo? Ve lo raccontiamo nel prossimo paragrafo.

‘Mark Caltagirone legato alla mafia’: Pamela Prati al Grande Fratello VIP 7

In questa nuova versione dei fatti rivelata da Pamela Prati, scopriamo la ragione per cui era vietato mostrare l’identità di tale Marco Caltagirone nei programmi tv: era un testimone di giustizia. Nello specifico, ha aggiunto: “Lui era il figlio di un boss mafioso. E che quindi ora non poteva farsi vedere perché lui era un testimone di giustizia perché aveva visto morire suo padre, sparato. Il suo autista l’ha aiutato ed è scappato. Poi lo ha adottato la famiglia Caltagirone. Lo ha fatto studiare e lo ha fatto diventare un grande imprenditore mondiale“. E quindi, per questa ragione, l’inesistente Mark Caltagirone non poteva mostrarsi in viso in tv e sui media.

Pamela Prati rivela anche che in quel periodo storico era stata l’unica gioia che stava vivendo in quel 2019. Andava a letto con lui, sempre via telefono, sempre attraverso Whatsapp, con messaggini, foto (di “un bell’uomo brizzolato“) e addirittura sexting. “Ci scrivevamo 24 ore su 24″ dice. La necessità di non poter rilasciare informazione aveva portato la Prati persino a litigare con le sorella tanto che, candidamente, la donna ha rivelato in diretta tv che attorno a lei le erano rimasti sono Mark Caltagirone, l’altrettanto inesistente figliolo Sebastian e “i truffatori” che gliel’hanno presentati.

A testimonianza di questo suo esser rimasta spalle al muro con la vita, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video surreale: in questo filmato verticale, c’è Pamela Prati su un terrazzino, che da sola registra un messaggio di buon compleanno per Sebastian con tanto di torta, palloncino, festoni e candeline da spegnere.

Un documento inedito, Pamela festeggia il compleanno di Sebastian… da sola e rivolgendosi a lui. #GFVIP pic.twitter.com/Frio3fjo0a — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2022

In definitiva, lei dice di essere caduta nella rete della truffa in pieno. I suoi amici “truffatori” le hanno fatto credere dell’esistenza di Mark Caltagirone, dell’esistenza di Sebastian (che aveva persino mandato un video per ringraziare degli auguri di buon compleanno) e della seconda figlia, orfana a causa di un incidente, che Mark decide di adottare con il benestare di Pamela Prati, una mamma a distanza. “Per me questi figli esistevano, io avevo i loro video. Loro mi scrivevano…” ha spiegato.

Evidentemente in questa truffa, la Prati spediva soldi ai suoi truffatori. O, per lo meno, questo è quello che rivela quando spiegherà che ad un certo punto la relazione a distanza con Mark Caltagirone subisce una piega negativa: lui avrebbe beccato online un video poco onorevole di Pamela Prati, tarocco, e per fare in modo che lei rimanesse nelle sue grazie, ha architettato con i suoi “amici truffatori” di pagare un hacker per rimuovere il suddetto video fake dal web.

Scopriamo, inoltre, che alla fine, Pamela Prati ha effettivamente incontrato Sebastian Caltagirone (o chi lo interpretava) in una sola occasione: presso il Bar Fleming a Roma, dove lei ha potuto abbracciarlo e baciarlo di persona. “Me l’hanno portato a mia insaputa. Ho vissuto un gioia immensa” spiega, per poi rivelare che ha scoperto che era un baby attore.

Pamela si rivolge direttamente anche al pubblico in maniera molto sentita… #GFVIP pic.twitter.com/RcJpKfHz6N October 10, 2022

Nonostante le mille incongruenze sul caso non sono mai state chiarite, Pamela Prati ha fatto un ultimo appello al pubblico: “Se io esisto, è grazie a voi. Io ho mentito parlando di quei bambini per non far del male a loro. Io non li ho mai messi in mezzo. Li hanno messi in mezzo gli altri per me! Caro pubblico, io non ti ho mai tradito e non lo voglio assolutamente fare… Credetemi!”.