Antonino Spinalbese sbrocca contro Charlie Gnocchi: “Non mi manipolare, sei un gran cazz**”

Anche Antonino Spinalbese si scaglia contro Charlie Gnocchi: cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip

Nottata complicata per Charlie Gnocchi che prima di andare a dormire ha discusso con mezza casa del Grande Fratello VIP. Come vi abbiamo raccontato questa mattina ( qui il precedente), ieri sera Charlie ha cercato di coinvolgere tutti i concorrenti in un gioco, come spesso fa. Questa volta però alcuni vipponi non hanno trovato simpatica la proposta di Charlie, e hanno quindi deciso di non giocare. La decisione dei vipponi ha mandato su tutte le furie Gnocchi, che ha cercato di spiegare le sue ragioni, narrando i motivi per i quali sarebbe stato bello raccontarsi tutti insieme, far scoprire le proprie storie. Le sue parole però non hanno convinto i vipponi che lo hanno accusato di essere falso. Non solo, secondo Carolina Marconi, Charlie, sarebbe imbeccato dagli autori del GF VIP. Lo ha persino definito il burattino del Grande Fratello VIP. Una convinzione che forse non ha solo lei nella casa, almeno a giudicare dalle parole degli altri concorrenti, che si sono scagliati tutti contro Gnocchi. Persino Antonino Spinalbese che di solito non prende posizione, questa volta ha deciso di dire in faccia a Charlie tutto quello che pensa e lo ha fatto senza usare mezze parole, anzi…

E’ durissimo Antonino contro Charlie Gnocchi

Durante il faccia a faccia in camera da letto, l’ex fidanzato di Belen ha quindi puntato il dito contro Gnocchi: “Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Mi sembri un pirla dai. Sei un grande… ca**one! Non mi manipolare con le tue str***ate.”

E ancora: “ Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato! Se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa non insistere. Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te. Smettila fai ridere, hai 30 anni più di me. Dove li hai spesi per non accettare la verità?”. In ogni caso i concorrenti non avranno voluto giocare ma forse, con questa litigata, si sono create ancor più dinamiche e in fondo, il “buon” Charlie ha ottenuto quello che voleva o forse il GF VIP lo ha fatto…