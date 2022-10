Tutti contro Charlie Gnocchi: “sei il burattino del Grande Fratello VIP”

Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello VIP 7 e i vipponi si scagliano contro Charlie Gnocchi

Tempi duri per Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello VIP 7. Questa notte i concorrenti, si sono espressi con toni molto duri nei suoi confronti, quasi tutti. Tutto è iniziato dalla richiesta di Charlie, che avrebbe voluto fare un gioco, come spesso propone. Questa volta però aveva chiesto a tutti i suoi inquilini qualcosa di diverso, spiegando che se si partecipa a un reality, c’è anche bisogno di raccontarsi, di fare qualcosa di diverso. I concorrenti però non hanno accolto con entusiasmo la richiesta di Charlie che non l’ha presa benissimo.

Sentendosi quindi poco compreso, per quelle che erano le sue intenzioni, Gnocchi ha provato a spiegare agli altri vippini quali fossero i suoi intenti. Ma sembra non esserci riuscito fino in fondo visto che poi è stato accusato di essere un falso. Non solo…Andiamo però per gradi. Iniziamo con le parole di Charlie che ha provato a spiegare ai concorrenti cosa voleva fare: “E allora ognuno fa il suo qui. Inutile tentare di fare qualcosa di bello. Anche oggi c’era un clima fiacco. Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate.”

L’ex speaker radiofonico ha continuato: “ Non è che voglio obbligare le persone a stare tutti insieme. Stasera volevo cercare di riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorate. Qui c’è un livello di nervosismo terribile. fate baci e abbracci e poi vi sparlate a vicenda.“

E poi ha aggiunto: “Io ero venuto qui per vedere un gruppo come si comportava e riflettere tutti insieme. Invece ognuno fa i ca**i suoi. Tipo Alberto De Pisis non dice niente. Dì qualcosa di te, no? Siamo artisti, siamo qui per divertirci e raccontare le nostre storie. Pamela, la conosco e ha raccontato la sua. Alberto… chi ca**o è Alberto? Chi lo conosce? So solo che è andato ad Ibiza 8 mesi“. I concorrenti non hanno molto apprezzato le parole di Charlie; Luca ad esempio, che è spesso dalla parte di Gnocchi, questa volta non l’ha difeso e ha detto che ognuno è libero di raccontarsi se vuole e come vuole, non secondo i sui tempi. Ovviamente anche Alberto, chiamato in causa, ha risposto: “Io apprezzo tantissimo queste manie di protagonismo così potrai avere le tue clip e siamo tutti felici, ma ti consiglio di moderare i termini. Lasciati dire che ci sono altri modi per parlare. Sei stato aggressivo, so che stai scherzando e stai recitando una parte. I tuoi comportamenti sono palesemente costruiti“.

E poi sono arrivate le pesanti accuse si Carolina Marconi.

Il duro attacco di Carolina Marconi a Charlie Gnocchi

“Io ti ho sentito e visto. Sei uscito dal confessionale cercando di spronarci tutti. Stai facendo il gioco del GF ed è ovvio. Smettila di fare il burattino del Grande Fratello. Tu devi fare le cose che ti senti di fare. Tu entri nel confessionale, poi esci e litighi, smuovi con tutti, per avere clip. Questa per me è finzione“ queste le parole di Carolina che è quindi convinta che Charlie, faccia quello che viene chiesto dagli autori, in modo da smuovere le acque, creare dinamiche e altro. Parole molto forti quelle della Marconi che punta il dito, anche se non in modo diretto, contro chi da dietro, vorrebbe manipolare la situazione.