Un atto di pignoramento al GF VIP 7: sarebbe per Pamela Prati

Ci sarebbe un atto di pignoramento in arrivo, o forse sarebbe stato già consegnato a Pamela Prati nella casa del Grande Fratello VIP

Non è la prima volta che si parla di Pamela Prati e di problemi economici che la show girl aveva e ha. E a quanto pare, nelle prossime ore, ci potrebbero essere dei risvolti, anche nella casa del Grande Fratello VIP 7. Dopo le ultime parole della concorrente, sul caso Mark Caltagirone e le dichiarazioni sui compensi mai presi per le ospitate ( “Non ho guadagnato nulla da questa storia” ha più volte detto la Prati) la sua ex agente Pamela Perricciolo, aveva postato alcune immagini sui social che non lasciavano molto spazio a interpretazione. Con delle immagini di alcune mail, aveva fatto capire che i pagamenti per le ospitate venivano emessi ma poi venivano pignorati, perchè la donna ha dei debiti, o meglio, avrebbe. E questa tesi sarebbe stata confermata dallo studio legale Legalteams che con una nota al giornale Leggo, ha spiegato cosa starebbe succedendo: “Oggi un atto di pignoramento è arrivato anche alla Casa del Grande Fratello Vip dove attualmente Pamela Prati risiede.” Secondo quanto dichiarato dallo studio legale Legalteams a Leggo “Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana. […] L’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del GF Vip“.

Un atto di pignoramento arriva nella casa del Grande Fratello VIP 7

Nel pomeriggio sono arrivate altre informazioni su questa vicenda: ” L’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile. “

E ancora: “Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile”. Questo significherebbe che il cachet per il GF VIP, sarebbe pignorato.

Restiamo in attesa delle parole dei legali di Pamela Prati che potrebbero nelle prossime ore, dire la loro, spiegando la situazione.