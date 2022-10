Edoardo gelosissimo di Antonella Fiordelisi, lei è lapidaria: “Non è il Grande convento VIP”

Scenata di gelosia nella casa del Grande Fratello VIP: Edoardo non gradisce alcuni modi di fare di Antonella e ancora non sono neppure fidanzati...

E insomma le cose tra Edoardo Donnarumma e Antonella Fiordelisi non sembrano andare nel migliore dei modi. Il giovane volto di Forum probabilmente si è preso una bella cotta per Antonella che però non vuole vivere l’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP privandosi anche di fare amicizia, non vuole pensare di essere un prolungamento della persona che le piace. Edoardo dunque ieri ha avuto un momento di crisi e parlando con gli altri concorrenti ha raccontato che forse non ha preso le giuste misure e ha sbagliato le sue valutazioni sulla Fiordelisi. “Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio” ha detto Edoardo che si è dimostrato molto più geloso di quello che avremmo potuto pensare. E ovviamente al vippone è stato fatto notare che sono in una fase di conoscenza, che non c’è nulla di serio e lui ha commentato dicendo che sa bene di non essere il suo fidanzato, ma comunque trova irrispettosi alcuni atteggiamenti. E poi ha continuato: “a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale sarò strano io. Questa cosa mi ferisce e pensavo fosse un altro tipo di persona. Nella vita purtroppo si sbaglia“.

Successivamente Edoardo ha cercato di avere un confronto proprio con Antonella per spiegarle quello che prova.

La gelosia di Edoardo Donnarumma e la risposta di Antonella Fiordelisi

Il vippone quindi ha cercato di spiegare il suo punto di vista e ha parlato direttamente con Antonella: “Oggi ho avuto paura di aver sbagliato giudizio su di te. No? Credo di aver sbagliato a giudicare. Non vorrei sbagliarmi davvero perché non mi faccio prendere così facilmente da una persona. Se tu vuoi prendere questa cosa tra noi sul serio ok, altrimenti dimmelo. “

E poi ha provato a spiegarle che cosa non va: “Gli atteggiamenti che mi danno fastidio ci sono stati. Forse non sei la persona che dici di essere e che penso di aver visto. Quando esageri sai come ti guardano? “. E ancora: “Ok se quelli qui non ti guardano è perché so scemi, ma il resto? Con la bocca aperta e a me infastidisce. La cosa peggiore è stato quel massaggio ad Antonino! Tutto quello che vorrei dirti adesso non posso dirtelo altrimenti mi cacciano“.

Antonella non si è fatta scalfire dalle parole del Donnarumma e ha risposto in modo epico: “Che c’è di male? Mica il programma si chiama Grande Convento Vip?!”. Appuntamento a stasera, con le confessioni a padre Alfonso Signorini…