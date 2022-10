Grande Fratello VIP 7: Amaurys Perez ha bestemmiato in diretta tv, il video è online

Amaurys Perez ha bestemmiato nella puntata del 13 ottobre di Grande Fratello VIP: Signorini mette le mani avanti

Dopo anni di allenamento, ai telespettatori di Mediaset Extra e delle varie regie di Grande Fratello VIP non sfugge più nulla: dalle liti alle parole bisbigliate, passando per le riprese al buio in camera da letto o ai messaggi in codice che alcuni vipponi in passato mandavano con gesti e parole particolari. Agli abili spettatori del reality non scappano nemmeno il rintracciare le bestemmie che purtroppo i concorrenti sono soliti dire nonostante il regolamento del programma vieti esplicitamente di farlo pena la squalifica.

Stavolta però la situazione sembra esser più grande del previsto in quanto Amauys Perez avrebbe pronunciato una bestemmia addirittura nel corso della puntata in diretta tv di questa sera 13 ottobre 2022 mentre in onda andava un filmato. Guarda il video qui in basso.

Grande Fratello VIP 7: Amaurys Perez ha bestemmiato, il video

Come hanno riportato alcuni spettatori di Grande Fratello VIP 7, l’ex pallanuotista azzurro ha esclamato un “mannaggia alla Madonna” mentre in casa tutti stavano guardando un video con delle dichiarazioni sul passato del concorrente Luca Salatino. L’esclamazione sembra esser uscita dalla bocca del vippone come esclamazione alle forti emozioni provocate dal filmato. Quindi non una vera e propria imprecazione in piena regola ma quasi una semplice esclamazione.

Caso vuole che, per la stessa ed identica esclamazione, cinque anni fa Marco Predolin fu squalificato da Grande Fratello VIP 2. In attesa di sapere che Amaurys Perez verrà effettivamente squalificato o meno dal programma nella prossima puntata, Alfonso Signorini ha già messo le mani avanti comunicando dopo l’una e mezza di notte che verranno fatte le dovute indagini sul caso: “Ci è stato segnalato nel corso del live una presunta bestemmia naturalmente, come sapete, le conseguente in caso di bestemmia sono dure e proprio per questa ragione il fatto dev’essere inconfutabile, al di sopra di qualsiasi dubbio. Quindi necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, nella puntata di lunedì, e se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”.

Visto che l’esternazione è stata pronunciata a chiare leggere da Amaurys Perez e che la stessa affermazione fu già bollata come una bestemmia, possiamo affermare con certezza che il vippone verrà squalificato d’ufficio dopo il week end?