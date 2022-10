Bake Off Italia 2022: fra biscotti e Danubio, Knam elimina il concorrente più pasticcione rimasto

Biscotti, Torta Danubio e una nuova eliminazione: ecco chi ha lasciato il tendone di Bake Off Italia il 14 ottobre

Continua la gara di pasticci e pasticcini sotto il tendone di Bake Off Italia 2022. Nella settima puntata andata in onda questa sera 14 ottobre 2022, Benedetta Parodi e i tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno sottoposto i pasticceri amatoriali a tre nuove prove che hanno avuto come filo conduttore una particolarità: cibi che si possono consumare con le mani; una premessa che metterebbe al sicuro anche le più bacchettone del bon-ton come Csaba Dalla Zorza.

La gara entra subito nel vivo con la prima prova, la prova creativa, che è stata quella di realizzare circa tre chili di biscotti o, in ogni caso, una quantità necessaria per riempire un barattolo di vetro consegnato ad ogni singolo concorrente. I concorrenti hanno avuto a disposizione solo 70 minuti di tempo per realizzare questi biscotti che dovranno avere una specifica particolarità: doveva essere di due colori diversi e quindi di gusti diversi.

Bake Off Italia 2022: la settima puntata del 14 ottobre

Questa prima prova ha messo molto in difficoltà Davide che – contrariamente a quando ha dimostrato nelle precedenti puntate – ha sbagliato una ricetta che credeva di aver testato con successo in passato. Il biscotti in forno gli si sono letteralmente sciolti e ha dovuto abbozzare al volo dei biscotti piuttosto insoddisfacenti.

Per la prova tecnica torna sotto il tendone Fulvio Marino che stavolta chiederà ai concorrenti una prova tecnica salata: una torta Danubio farcita con salame e provola. Ma non solo: in 150 minuti hanno dovuto realizzare anche due salsine d’accompagnamento, rispettivamente alle olive e alla salsa di pomodoro. La classifica degli assaggi dei giudici vede spiccare al primo posto il giovanissimo Leo, secondo posto per Alessio e terza Ginevra. Agli ultimi posti Gianbattista, Stefano e Davide rispettivamente undicesimo, decimo e nono posto.

La gara si chiude con la prova a sorpresa che ha riportato sotto il tendone un grande classico di questo programma: i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare un croquembouche di almeno 50 centimetri d’altezza. Le missione non sono state rispettate nella stragrande maggioranza dei casi.

Bake Off Italia 2022: la settima puntata, grembiule blu ed eliminato

Il grembiule blu di questa settimana è andato al promettente Leo. Mentre, a rischio eliminazione, sono andati in tre anche questa settimana: gli abitudinari Giambattista e Paola ma anche la new entry Davide. Ad uscire di scena però è stato Gianbattista. Il concorrente ha lasciato il programma cantando il ritornello dei La Rappresentante di Lista: “Con le mani, con le mani… ciao ciao!”.