Lo sfogo di Maurizio Costanzo contro i vipponi: “Chi ve lo ha fatto fare?”

Maurizio Costanzo vede solo vipponi che si lamentano e piangono, giuste le sue parole

Anche Maurizio Costanzo ha qualcosa da dire ai vipponi, ai concorrenti del GF Vip che non smettono di piangere. Sono dei privilegiati, stanno lavorando ma continuano a piangere e disperarsi perché è durissimo il reality show che stanno vivendo. Lo sfogo di Costanzo arriva nel suo spazio su Libero, passa dal caso Bellavia al problema di gestire la popolarità in tv. Parla di tutte le lacrime che sono già state versate e poi bacchetta tutti. Il pubblico è stanco del Grande Fratello che non offre più nulla di nuovo né di divertente, mai originale. Ve li ricordate i vecchi gieffini, quelli non famosi, che non sapevano nulla di cosa gli altri potessero vedere da casa, né di cosa sarebbe accaduto? Una nostalgia che evidentemente appartiene anche a Maurizio Costanzo che ha invece adorato i primi veri gieffini.

Maurizio Costanzo bacchetta i concorrenti del GF Vip 7

Adesso ci sono i vipponi e il commento è: “Vedo solo sofferenze… Ma chi ve lo ha fatto fare?” scrive Maurizio Costanzo: “C’è voglia di creare protagonisti. Mi viene in mente Marco Bellavia, uscito con problemi dal Grande Fratello Vip. Ma, a seguire, il protagonismo diventa tale anche per Giovanni Ciacci, solo per aver insultato Bellavia. Quest’anno, vedo sofferenze nei partecipanti al Grande Fratello Vip ed è normale chiedersi: ma chi ve lo ha fatto fare se tutto questo, oltretutto, vi crea problemi?” ce lo chiediamo tutti.

“Sono domande senza risposta, probabilmente, anche senza senso. Ho visto un giovanissimo piangere, ho visto un atleta ugualmente piangere perché ha visto, credo, la foto del figlio. Perché i telespettatori devono assistere al pianto altrui? Forse per il vecchio detto: “Mors tua, vita mea” ma gli ascolti del GF Vip non premiamo queste storie. Non ci sono più solo le lacrime delle storie personali ma anche le lacrime delle liti e delle crisi di coscienza in diretta.