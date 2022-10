Amici 22 spoiler: tutto quello che vedremo oggi 16 ottobre 2022

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Amici 22 in onda oggi 16 ottobre 2022 su Canale 5

Siete pronti per una nuova imperdibile puntata di Amici 22? Il talent di Canale 5 torna oggi, 16 ottobre 2022 con una nuova puntata che come saprete, è stata registrata mercoledì e quindi non mancano spoiler e anticipazioni, di quello che accadrà nello studio di Canale 5 con Maria de Filippi e gli allievi di questa edizione. Iniziamo col dirvi che oggi, tra gli ospiti di Amici 22 ci saranno Tananai, che presenterà il suo nuovo singolo, e poi Michele Bravi e Loredana Bertè. La cantante sarà chiamata a giudicare le esibizioni degli allievi di canto. E poi le sfide e una decisione importante: quella di Raimondo Todaro che deve scegliere se continuare a lavorare al fianco di Asia oppure iniziare un nuovo percorso con la ballerina Claudia.

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 22.

Amici 22 spoiler e anticipazioni 16 ottobre 2022

Iniziamo quindi con il dirvi che ci sarà una gara di ballo che sarà giudicata dal maestro Jacopo Tissi. Il migliore sarà Ramon, l’allievo della maestra Celentano. Per quello che riguarda invece la sfida di canto, giudicata da Loredana Bertè, la classifica vedrà in testa Aaron con un bel 9. Fanalini di coda invece, per quello che riguarda questa classifica, Piccolo G e Wax che sono quindi a rischio sfida.

Passiamo invece al ballo. Come saprete Raimondo Todaro per una settimana ha fatto le sue valutazioni, decidendo che cosa fare con Asia, la ballerina da lui fortemente voluta che però nel primo mese di lezioni, non ha dimostrato quello che il coach si aspettava. Più che una questione di danza, ha ribadito Todaro, è stata una questione di testa, di approccio. Per questo motivo alla fine il maestro deciderà di prendere in squadra Claudia. Però per Asia ci sono buone notizie. C’è infatti nella scuola di Amici 22 un banco, il banco del pubblico. Si aprirà quindi un televoto che permetterà al pubblico di Amici di votare, per decidere se il percorso di Asia nella scuola può proseguire o meno. Se dovesse restare, i suoi insegnanti diventerebbero i ballerini professionisti.

Capitolo sfide preparate in settimana. Niveo vince la sfida che sarà giudicata dal maestro Di Francesco. In sfida anche Tommy Dalì che vince. La maestra Celentano ha messo ancora in discussione Rita: le ha dato un ultimatum, sta seriamente valutando di sostituirla.