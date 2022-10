Ballando con le Stelle 2022: sgambetto al Tesoretto, Mariotto e Lucarelli fanno arrabbiare Rossella Erra

Il tesoretto droga troppo la classifica finale di Ballando con le Stelle? Due giudici trovato una insolita soluzione

La questione Tesoretto a Ballando con le Stelle è sempre stata accesa al punto tale che persino sui social sono state tantissime le proteste a causa degli assurdi stravolgimenti di classifica dati dall’assegnazione di questi punti extra. Anche questa nuova stagione del programma di Milly Carlucci è partita proprio con questa controversia, portata subito sotto i riflettori da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha segnalato anche in questa seconda puntata (del 15 ottobre 2022) la poca meritocrazia della classifica finale drogata da questi bonus.

E come fare per fermare questo cortocircuito interno al programma? La soluzione è stata in parte trovata: depotenziare il tesoretto! Due giudici hanno applicato alla lettera un piccolo escamotage per cercare di abbassare il bonus da far assegnare ad Alberto Matano e Rossella Erra. E le reazioni non sono mancate…

Ballando con le Stelle 2022: sgambetto al Tesoretto

Questa settimana il ballerino per una notte è stato Massimiliano Gallo che si è esibito in un brevissimo Boogie. Dopo i dovuti complimenti e lo spazio promozionale, i giudici hanno assegnato i loro voti: Zazzaroni, Canino e Smith hanno dato 10 all’esibizione dell’ospite mentre Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto si sono limitati ad assegnare uno 0. Un doppio zero che ha fatto storcere il naso ad alcuni telespettatori ma che di certo non era stato fatto come gesto offensivo nei confronti di Massimiliano Gallo, che ha risposto col sorriso sulle labbra anche davanti a dei voti così brutti.

La strategia dei due giudici era chiara: abbassare il tesoretto di 50 punti a soli 30 punti, così da lasciare nel tesoretto solo due bonus da 15 punti; due bonus molto poco sostanziosi e che non avrebbero dovuto modificare di troppo le sorti del gioco.

I due custodi del tesoretto non hanno potuto far altro che assegnare i punti dati come vuole il regolamento. Il primo ad assegnare i punti è stato Alberto Matano che, dopo una filippica sul significato di questo bonus, lo ha dato a Giampiero Mughini e alla sua non-esibizione con Veera Kinnunen.

Ma soli 15 punti a Mughini sarebbero serviti a ben poco, visto che di fatto era comunque nella metà della classifica e lì sarebbe rimasto. Quindi anche Rossella Erra ha deciso di dare i suoi 15 punti a Giampiero Mughini, sfasciando di fatto ogni equilibrio. Lo scrittore è così balzato al primo posto della classifica generale.

Classifiche a parte, ad accusare di più il colpo di questo depotenziamento del tesoretto è stata proprio la tribuna Rossella Erra che, nel momento di annunciare il suo verdetto, ha lanciato delle frecciatine condite da un po’ di populismo verso Mariotto e Lucarelli: “Dare quei due zero a Massimiliano Gallo è stata davvero una scortesia e mi sembra quasi un dispetto ad Alberto e a me. Noi siamo qui a dare un tesoretto che è davvero di cuore e di pancia. Quindi credo che sia stato più un dispetto al pubblico che guarda Ballando con le Stelle che a me e ad Alberto”. Una nuova polemica è in agguato.