Antonino Spinalbese spera di uscire, Cristina Quaranta dice che lo seguirà a ruota e parla di soldi

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello VIP 7, Cristina Quaranta ha spiegato che potrebbe lasciare

Mancano poche ore a una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7. E questa sera, anche se i vipponi non lo sanno, non ci sarà nessuna eliminazione. Il concorrente più votato infatti, sarà il preferito del pubblico e da giorni si parla anche di questo in casa. Antonino Spinalbese, sembra essersi spento, da quando Ginevra ha dovuto per via della squalifica lasciare la casa. Non solo, non va d’accordo con Nikita e l’acredine che c’è tra i due, spinge l’ex di Belen a voler lasciare la casa, tanto da augurarsi di uscire, a un mese dall’inizio del GF VIP 7. I concorrenti al momento immaginano che presto entreranno anche nuovi vipponi, ma non immaginano di chi si tratta. Cristina Quaranta, che ha molto legato con Antonino, ha spiegato nelle ultime ore, che se anche lui dovesse uscire, lascerebbe il gioco, visto che lo fa solo per i soldi. E ha dato delle spiegazioni particolari agli altri vipponi.

Cristina Quaranta pronta a lasciare il GF VIP 7: il motivo

Parlando con Antonino, e non solo, la Quaranta ha spiegato i motivi per i quali, se lui uscisse, potrebbe decidere di lasciare. L’ex volto di Non è La Rai, ha raccontato: “Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro.”

Gli altri concorrenti quindi le hanno fatto notare che se dovesse abbandonare il gioco, perderebbe parte del suo cachet ma la Quaranta ha spiegato: “ Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza.” La Quaranta quindi ha fatto capire che il suo cachet per la presenza in casa non è poi così tanto alto. Chi invece sta guadagnando sicuramente di più, è Elenoire Ferruzzi che ha commentato: “Ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome“. Vedremo questa sera che cosa succederà.