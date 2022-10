L’immotivato sclero di Cristina Quaranta contro Nikita

Che scenata imbarazzante quella di Cristina Quaranta ieri nella casa del Grande Fratello VIp 7 contro Nikita

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 i gruppi sono ormai distinti e Nikita, è una di quelle persone che divide. Perchè a quanto pare, ci sono almeno un paio di vipponi che mal sopportano il suo essere sempre sorridente. C’è chi la reputa troppo falsa, chi ha passato la settimana ad accusarla, chi ne ha parlato malissimo alle spalle. Ed evidentemente ci sono anche dei vipponi che provano forse un pizzico di invidia, come Cristina Quaranta che ieri, da grande attrice, ha rubato la scena a Nikita in un momento a lei dedicato, con uno sclero che definire imbarazzante è poco. Una reazione totalmente immotivata, una di quelle sceneggiate scritte male e recitate peggio, davvero un momento da dimenticare nella puntata del Grande Fratello VIP 7 del 17 ottobre.

Ma andiamo per gradi, che cosa stava succedendo nella casa del GF VIP prima delle urla di rabbia della Quaranta? Nikita stava provando a spiegare a Signorini il motivo per il quale, sembra sempre felice e serena, anche se in realtà non è così. “Dopo tanti anni di down ho deciso di provare ad avere sempre il sorriso. Quando qualcuno mi aggredisce e prova a ferirmi, il mio sorriso diventa ancora più forte per rispondere al nervoso. Ho sofferto di depressione e ho spesso pensato al suicidio” ha detto Nikita.

A Cristina Quaranta, Nikita non piace proprio

E ci sono un paio di persone che proprio mal digeriscono la bella Nikita, tra queste la Quaranta che in puntata ha commentato: “Sono una donna pragmatica e concreta e lei è il mio opposto. Facci fatica a capirla, a comprendere quando è seria e quando vuole scherzare, si è accanita con me solo perché per quieto vivere le ho chiesto di spostarsi in un altro letto. Ci siamo chiarite rimanendo nella nostra posizione. Le ho chiesto perché ridesse e mi ha detto che lo faceva per difesa. Detto ciò lei è una ragazza molto particolare”.

Lo scontro tra Nikitra e Cristina

C’è stata però una frase che ha scatenato il panino in casa. Nikita provava a spiegare che cosa ha fatto con Cristina: “L’ho vista reagire diverse volte a cose successe ad altri, ogni volta la reazione è che vorrebbe anche lei delle cose e io le ho detto di essere semplicemente contenta, perché prima o poi per lei le cose sarebbero arrivate, se ci avesse creduto”.

L’infuocata reazione di Cristina Quaranta

A questo punto la Quaranta non ci ha visto più e ha iniziato a urlare.

Mentre Alfonso Signorini è rimasto in silenzio, come anche tutti gli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP 7, la Quaranta è esplosa: “Ma ci credo cosa? credere agli angeli? Fuori per me non c’è nessuno quindi non può arrivare nessun aereo, questo era il senso”. “Dico che tu puoi avere tutto quello che desideri”, la risposta di Nikita.

Dopo queste parole lo sclero memorabile della Quaranta che ha proprio perso il baricentro: “Ma non è vero, non si può avere tutto quello che si desidera, ma dove vivi? allora io vorrei riavere qui mio fratello morto di tumore al cervello due anni fa fosse qui con me, ma me l’hanno portato. Ma cosa stai dicendo? Non diciamo stronzate”. E poi ha continuato a urlare, dicendo frasi sconnesse tra di loro, e accusando la povera Nikita che aveva cercato solo di essere gentile.