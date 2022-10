Lo sfogo di Marta Flavi eliminata da Ballando: “Non è un uomo buono, scorretto, brutto e cafone”

Marta Flavi al vetriolo contro un giudice di Ballando con le stelle 2022 dopo l'eliminazione dal programma di Rai 1

E’ Milly Carlucci a raccogliere lo sfogo di Marta Flavi, la prima eliminata da Ballando con le stelle 2022. Una eliminazione, sicuramente inattesa, anche perchè sulla pista del programma di Rai 1, si era visto di peggio. Difficile anche pensare che la Flavi, che era felicissima di questa sua occasione a Ballando con òe stelle, avrà modo di tornare in gara. Tutto però può succedere e Marta Flavi resta comunque pronta per una eventuale seconda chance. Nel frattempo si confida con Milly, e rivela le sensazioni del post eliminazione: “Il giorno dopo l’eliminazione è faticoso. E il giorno dopo sei dispiaciuta, ma più arrabbiata perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. E questo fa a cazzotti col fatto di essere un giudice, dal mio punto di vista.“

Gli zero di Mariotto lasciano il segno

Quest’anno più che mai Mariotto è scatenato, e forse rispetto alle passate edizioni parla di meno ma è più tagliente con le sue palette, con degli zero che i concorrenti di Ballando con le stelle mal digeriscono.

La Flavi, sfogandosi con Milly Carlucci ha raccontato: “Lui mi ha dato zero quando io ho portato un ballo fino alla fine e ha detto che l’unica costa giusta che avevo era l’abito fatta dalla sartoria. Zero è una cosa che offende perché io comunque ci ho lavorato, mi sono impegnata… Noi qui siamo tutti dei professionisti che hanno mai ballato. Quindi solo per questo, se una si mette in gioco e ci prova, non gli puoi dare zero. Magari due. Tre? Ma non zero! Zero è proprio offensivo da morire.“

Mariotto brutto e scorretto, parola di Marta Flavi

Senza peli sulla lingua, la Flavi ha continuato: “Credo che Mariotto lo faccia per attirare su di sé l’attenzione da parte dei media, delle telecamere, ma lo trovo scorretto, brutto. Posso dirlo? Anche cafone. Ecco, trovo che Guillermo Mariotto sia un cafone. E mi meraviglio che faccia moda perché la moda è eleganza.“

La Flavi, da ex ballerina di Ballando con le stelle, ha anche pensato a una teoria personale su Mariotto: “ho un’altra teoria! Ma non so se si può dire… Si può dire? E allora io dico che lui ami essere insultato perché, chi lo insulta, prima gli dà zero e poi gli dà dieci. Quindi c’è questa strana cosa che non riesco a capire… perché a me se mi insultano non li sopporto. Invece lui li ama!”.