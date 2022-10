Patrizia Rossetti sta poco bene: il dolce gesto di Luca la lascia senza parole

E' piacevolmente colpita da un gesto che Luca Salatino ha fatto per lei Patrizia Rossetti: ecco che cosa è successo

Andrà in onda questa sera un’altra puntata del Grande Fratello VIP 7 durante la quale il pubblico probabilmente, scoprirà anche qualcosa che si è perso strada facendo, nonostante la diretta sul 55 e i vari day time. Sui social in queste ore sta circolando un video che è diventato virale e che mostra Patrizia Rossetti parlare con Wilma Goich. La regina delle televendite spiega alla cantante che purtroppo non è stata molto bene, nulla di grave, problemi con la pressione ma si sa, quando si è lontani da casa, tutto si amplifica. Racconta che è stata visitata, che le hanno dato anche dei farmaci e spiega che la persona che le è stata vicino in questo momento per lei sicuramente non facile è Luca Salatino. Patrizia aveva capito che il romano è un bravissimo ragazzo ma non si aspettava un gesto tanto dolce come quello che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto. La Rossetti racconta che Luca, una volta saputo del suo malessere, l’ha rassicurata e quando lei è andata a dormire, si è messo lì nel cortiletto, dicendole che avrebbe aspettato tutto il tempo necessario in quel posto, per stare al suo fianco. Luca infatti, temeva che Patrizia si sarebbe sentita nuovamente male e ha deciso quindi di mettersi si una sedia sdraio nel cortiletto, in modo da essere subito pronto qualora avesse avuto bisogno. Patrizia ha apprezzato tantissimo il gesto di Luca: “E’ stato l’unico a fare qualcosa” spiega la Rossetti parlando con Wilma Goich e sottolineando, per l’ennesima volta, quando i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello VIP, manchino di empatia.

La gratitudine di Patrizia Rossetti per il dolce gesto di Luca Salatino

Non ci resta che mostrarvi il video con le parole di Patrizia Rossetti che spiega che cosa è successo nella casa del Grande Fratello VIP ringraziando Luca per quello che ha fatto per lei.