Wilma Goich furiosa con Bellavia: “Non ci puoi trattare così”

Wilma Goich ancora una volta ha dimostrato che molti concorrenti hanno capito ben poco di quello che è successo con Marco Bellavia

Quello che è successo nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 20 ottobre, non ha lasciato indifferenti i concorrenti. E questa notte, dopo il faccia a faccia con Marco Bellavia, ci sono state chiaramente diverse reazioni. Tra le persone che si sono sentite maggiormente toccate e non in positivo dalle parole dell’ex vippone, c’è stata Wilma Goich. Era evidente a tutti, lo è sempre stato, che la Goich non si sia mai pentita neppure per un istante dell’atteggiamento avuto con Marco. Solo Alfonso Signorini ha pensato che la cantante non meritasse la stessa sorte di Ciacci e Gegia, ma questi sono i misteri dei reality e non possiamo farci molto. In ogni caso la Goich, ha fatto capire il suo pensiero, per l’ennesima volta, attaccando Marco Bellavia.

Le parole di Wilma Goich contro Marco Bellavia

“Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’” ha detto la Goich parlando con gli altri concorrenti delle parole di Marco Bellavia. E ancora: “No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato l’importante è stare tutti insieme.” E si perchè è facile chiudere la questione a tarallucci e vino, senza assumersi le proprie responsabilità. Se al posto di Ginevra, la sola a comprendere gli errori, anche altri concorrenti avessero pagato, ieri sera non avremmo di certo sentito questo genere di discorsi.

La Goich ha poi concluso: “Non ha detto che siamo me**e, ma è come se l’avesse detto, il senso era quello. Anzi a noi ci hanno urlato con il megafono che siamo delle me*de. Siamo persone adulte, non siamo dei ragazzini che ci possono parlare così”.