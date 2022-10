Tale e Quale Show 2022: Cirilli – Paolantoni show col duo Lamborghini Hunt, la vittoria di puntata crea polemiche

A Tale e Quale Show è polemica: l'esibizione vincitrice del 21 ottobre non è stata apprezzata dal pubblico social

Nuova puntata di Tale e Quale Show 2022 e immancabile nuova esibizione esilarante del duo composto da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni: il ripetente e il suo personal coach stavolta hanno dovuto reinterpretare una giovane coppia di performer italiani, Elettra Lamborghini e Rocco Hunt cantando sulle note della scorsa hit estiva “Caramello”. L’esibizione – tutt’altro che perfetta – ha sortito però un altro effetto desiderato: creare un divertente momento comico da vedere e rivedere col sorriso sulle labbra.

L’esibizione ha ovviamente guadagnato pochissimi punti dalla giuria in studio ma ancor meno punti li ha ricevuti l’eterna ultima Valeria Marini che stavolta si è dovuta cimentare nell’interpretazione di Shakira con il brano “Waka Waka (This time for Africa)”, colonna sonora dei mondiali di calcio del 2010.

Tale e Quale Show 2022: chi ha vinto la puntata del 21 ottobre?

Come già detto nel precedente articolo, fuori gioco fin dal principio il duo Cirilli – Paolantoni e Valeria Marini (di cui trovare l’esibizione nel video qui in basso), la puntata del 21 ottobre 2022 è stata ricca di esibizioni molto apprezzate dal pubblico da casa. A cominciare dal Renato Zero interpretato da Claudio Lauretta che ha cantato il brano “Amico”. Una performance davvero molto simile a quella originale e che ha guadagnato una standing ovation.

Ma non è stata da meno Valentina Persia che ha stregato molti spettatori con il suo omaggio a Gabriella Ferri con il brano “Sempre”. Nonostante queste due ottime esibizioni, molti hanno posto attenzione sulla buona resa di Elena Ballerini che ha provato a replicare il talento di Arisa con il brano “La Notte”.

Penserete che la vittoria se la siano portati a casa uno di loro tre? E invece no. A sorpresa, fra voti della giuria, i voti dei partecipanti alla gara e i voti bonus dei social, a vincere la puntata è stata Rosalinda Cannavò. L’attrice di ficton ha conquistato la vetta della classifica (62 punti) interpretando Francesca Michelin con il brano eurovisivo “Nessun grado di separazione”. Il risultato finale ha creato molte polemiche fra i telespettatori del programma che si sono riversati sulle pagine social del programma per esprimere il loro dissenso.

Da Twitter, ad esempio, leggiamo pareri come “Voti a buffo. Doveva vincere Valentina Persia che insieme a Lauretta sono stati gli unici ad imitare la vocalità del personaggio”, ma anche “Classifica totalmente sballata. Se poi penso che ha vinto Rosalinda che non si avvicinava neanche lontanamente alla Michielin. Mah” e persino “Ricordo a tutti che non è il Grande Fratello ma una gara di imitazioni, dovrebbe vincere chi si avvicina di più all’originale, non chi è tenero e fa simpatia…”. Insomma, una nuova polemica è dietro l’angolo.