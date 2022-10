Amici 22: Asia resterà nel banco del pubblico? L’esito del televoto

Il pubblico ha preso la sua decisione: Asia può restare ad Amici 22? Ecco le anticipazioni

E’ stata una settimana sicuramente molto difficile per la ballerina Asia che si è ritrovata nella scuola di Amici 22 ma con un banco provvisorio. La ballerina, che era stata fortemente voluta dal maestro Raimondo Todaro, è stata poi eliminata dal maestro, che ha scelto di far entrare Claudia al suo posto. Nella passata puntata di Amici 22 però c’è stato un colpo di scena. Maria de Filippi infatti ha annunciato che Asia avrebbe potuto avere una seconda possibilità. Per lei infatti, c’era il banco del pubblico. In che cosa consiste? Per tutta la settimana i fan di Amici, hanno avuto modo di votare per decidere se far restare o meno Asia nella scuola. La ballerina ha continuato ad allenarsi e a prepararsi. Ha continuato a studiare e, non essendo più una allieva di Raimondo Todaro, lo ha fatto con i ballerini professionisti, tra questi, come si è visto nelle puntate dei day time in onda su Canale 5, Elena d’Amario. Asia quindi per tutta la settimana ha avuto modo di continuare a studiare, in attesa di conoscere poi l’esito del televoto. Il pubblico a casa ha infatti deciso che cosa succederà e nella puntata di Amici 22 in onda oggi, 23 ottobre, scopriremo che cosa hanno deciso i telespettatori con il banco di Asia. Resterà ancora nella scuola?

Asia resta nella scuola di Amici 22?

Le anticipazioni di questa registrazione hanno rivelato che alla fine , il pubblico a casa, ha deciso di dare una nuova possibilità ad Asia che quindi resta nella scuola. Per lei questa settimana era stata molto difficile anche a causa di alcuni attacchi arrivati direttamente da Claudia, entrata al suo posto. Le due ragazze infatti si conosceva anche fuori e la neo entrata ha fatto delle accuse ben precise alla ballerina. Un confronto che avrebbe potuto anche influenzare in negativo il pubblico a casa ma alla fine, il televoto, ha premiato Asia che resta a tutti gli effetti una ballerina di Amici 22.