Ancora insulse accuse contro Nikita. Per Elenoire Ferruzzi porta iella, che imbarazzo

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 c'è chi crede che una concorrente porti iella, e siamo nel 2022...

Nel 2022 dobbiamo ancora sentir parlare di malocchio e di iella. Ebbene si, succede in quella tv che Alfonso Signorini crede ormai da anni di far meglio di altri ma che nelle ultime edizioni del Grande Fratello VIP ha regalato quintali di melma davvero difficili da spalare. E se uno dei personaggi di punta di questo GF VIP 7 è Elenoire Ferruzzi, una che etichetta Nikita come una portatrice di malocchio e iella, potrete capire bene il livello. Non se ne può davvero più di queste continue cadute di stile, che nulla hanno a che fare con il politicamente corretto. Perchè una battuta potrebbe anche starci, una volta. Ma l’ossessione e il fatto di continuare a ripeterlo, sono cose ben diverse. Quando la Ferruzzi parla di Nikita e del fatto che porti iella, ne è decisamente convinta. Non si tratta di battute, di scherzo ( che comunque non farebbero ridere). La Ferruzzi ci crede davvero e nessuno la contraddice ogni volta in cui lancia queste accuse contro la bella itali brasiliana. Imbarazzante, come molte delle cose che succedono in quella casa nessuno punisce, perchè si sa, figli e figliastri, vale anche in questa edizione.

Ieri un altro episodio. Daniele stava parlando con Nikita ed è poi rientrato per bere una tisana facendo cadere un po’ sulla mano e bruciandosi quindi. “Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì” è stato il commento della Ferruzzi, forse indispettita dal fatto che Daniele abbia passato del tempo con la bella Nikita…

Le parole di Elenoire su Nikita che indignano

Non contenta, la Ferruzzi ha poi parlato delle sue teorie anche con Giaele spiegandole perchè a suo dire, Daniele si sarebbe bruciato. “Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella“. Successivamente, dopo averne parlato con Giaele, è andata anche da Edoardo e Antonella a lamentarsi degli atteggiamenti della coinquilina: “La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità“. Non è che la Ferruzzi soffre un po’ di invidia e gelosia nei confronti di Nikita?