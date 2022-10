GF Vip 7: quanto guadagna Pamela Prati a puntata?

Una cifra che se è reale farà indignare molti. Ecco quanto guadagna Pamela Prati al GF Vip 7

Si parla di cifre da capogiro e a svelare i dettagli del cachet di Pamela Prati al GF Vip 7 è Dagospia. Niente di ufficiale, supposizioni o forse qualcosa in più ma il quanto guadagna Pamela Prati ogni puntata del GF Vip è davvero una cifra importante. Il pubblico del Grande Fratello Vip si ritrova di nuovo in tv il caso Mark Caltagirone e ancora una volta c’è chi si divide tra chi crede al racconto doloroso di Pamela e chi invece pensa che lei sapesse tutto, che fingesse ogni volta che in tv parlava del suo matrimonio, dei figli, dell’amore della sua vita e in seguito della più grande delusione, del dramma che stava vivendo. Piace o non piace Pamela Prati è tra le protagoniste del reality show di Canale 5 e Dagospia aggiunge pepe svelando quanto percepirebbe a puntata o a settimana.

Pamela Prati e il cachet al GF Vip

Voci da Cologno Monzese parlano di 30mila euro a settimana. Giuseppe Candela ha aggiunto altro. “Non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia questa cifra”. Operazione pulizia e compenso importante, queste le motivazioni che avrebbero portato Pamela Prati ad accettare di rimettere piede nella casa più spiata d’Italia. Se qualcuno è indignato ha in mano il telecomando e può cambiare subito canale.

Queste sono solo voci di corridoio, non c’è alcuna certezza sul compenso dei vipponi e su quello della soubrette. Se è tutto reale vista la somma per Pamela ci sarà ancora tanto lavoro da fare nelle prossime puntate del GF Vip 7. Ben 30mila euro a settimana, ma quanto guadagnano gli altri protagonisti?

A stare sempre dalla sua parte è Valeria Marini. “Io avevo capito che lei era rimasta incastrata in una cosa paradossale. E anche quando l’ho rivista, tutti si allontanavano. Perché poi sai che il nostro ambiente è così falso. Ma alla fine cosa aveva fatto di male lei? Io le sono stata vicina”.