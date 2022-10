Mahogany Roca esiste davvero? Ben pensa a una truffa: tutta la verità da 90 giorni per innamorarsi

Mahogany Roca esiste davvero? Ben pensa a una truffa ma nelle prossime puntate di 90 giorni per innamorarsi scopriremo tutta la verità

Sta andando in onda in queste settimane su Real Time una nuova edizione di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni. E nelle ultime puntate, abbiamo fatto la conoscenza di un’altra coppia, quella formata da Ben e Mahogany Roca. In realtà, della bellissima peruviana, abbiamo visto solo delle foto, perchè Ben non ha mai fatto una video chiamata con la ragazza e perchè lei, dopoche Ben è arrivato a Lima dagli Stati Uniti, non si è presentata in aeroporto. Ben, che è stato già truffato una volta, ha iniziato quindi a pensare, come abbiamo visto nella puntata di 90 giorni per innamorarsi di ieri su Real Time, che la ragazza non esista. Non ha voluto però arrendersi e visto che sapeva il nome della piccola cittadina in cui Mahogany vive, ha deciso di andare lì, ad aspettarla in un ristorante, dandole appuntamento per le 20. La ragazza, come i telespettatori di Real Time hanno avuto modo di vedere ieri, non si è presentata e Ben è arrivato a trarre le sue conclusioni: ha parlato per mesi con una persona che lo ha solo preso in giro.

Ma siamo davvero sicuri che questa storia finirà così? In realtà nelle prossime puntate di 90 giorni per innamorarsi, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Possiamo infatti svelarvi che la bella peruviana esiste. Il problema è che, come succede spesso in queste relazioni virtuali, non ha usato la sua vera identità. Ha sempre mostrato delle foto di un’altra donna a Ben…I sentimenti di Mahogany però sono sempre stati sinceri. Ben quindi, riuscirà a stare con lei anche se è molto diversa dalle foto, superando quindi il fatto di non avere di fronte la donna che si aspettava?

Mahogany di 90 giorni per innamorarsi esiste davvero ma non è la ragazza delle foto

Come avrete modo di vedere dalle prossime puntate di 90 giorni per innamorarsi, la ragazza esiste davvero e si paleserà a Ben. Il problema è che ha sempre mandato foto non reali al suo fidanzato americano e adesso spetterà a lui decidere se accettare questo imbroglio oppure no. Mahogany infatti, pur essendo una bella ragazza, è molto, molto diversa dalle foto che aveva usato per chattare con Ben.

Ecco com’è davvero Mahogany

C’è da dire che anche Ben, pare avesse mandato delle foto un tantino diverse alla sua dolce metà e quindi alla fine, dopo l’incontro nel ristorante Milonga, i due hanno deciso comunque di andare avanti nella conoscenza. Da un lato però c’è Ben, già pronto per un grande passo mentre la peruviana, che sta ancora studiando e ha qualche anno di meno, non sembra essere interessata alle nozze, almeno per il momento…