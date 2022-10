Daniele si allontana da Elenoire Ferruzzi: “Io le voglio bene ma come amica”

Con Giaele, Daniele si apre e spiega che non potrà mai provare nulla per Elenoire Ferruzzi se non amicizia. Ma lei come reagirà?

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, dopo l’ultima puntata, gli equilibri sono un po’ cambiati. Molti vipponi infatti sono venuti a conoscenza di alcuni atteggiamenti che forse non erano noti a tutti. E lo stesso Daniele dal Moro, che ha un bellissimo rapporto con Elenoire Ferruzzi, dopo aver visto delle sceneggiate non troppo simpatiche, per non dire di peggio, ha preferito, seguendo anche i consigli di Giaele, mettere i puntini sulle i e argomentare almeno con lei, come stanno davvero le cose. Visti i precedenti, e quello che è successo con Luca, il Dal Moro ha messo le mani avanti, spiegando poche ore fa a Giaele che tra loro, potrebbe esserci solo una bella amicizia e nulla di diverso. “Devi stare attento con lei, non devi farla soffrire. Lei pensa che tu abbia degli atteggiamenti chiari che dimostrano che sei interessato” aveva detto Giale al veronese, pochi minuti prima che lui spiegasse la situazione. La vippona aveva quindi dato dei consigli all’amico spiegando: “Ele è stanca del fatto che ogni volta che un uomo le si avvicina è sempre perché la considera amica e fa ridere. Quindi ti dico di avere un occhio di riguardo e andarci piano. Se anche io ho pensato ti piacesse è perché stai sempre con lei. Hai passato più tempo con lei che con tutti noi“. Daniele ha provato a spiegare quello che prova per la Ferruzzi ma il problema è che al momento, lo ha fatto con Giaele, senza parlare faccia a faccia con la milanese e la bomba potrebbe persino esplodere nella serata di giovedì. Immaginate se Elenoire non scoprisse prima quello che Daniele ha detto e lo appurasse in puntata?

Le parole di Daniele dal Moro su Elenoire

Pochi giorni fa la Ferruzzi aveva confidato alle sue amiche che Daniele le aveva detto delle cose importanti. E infatti lo stesso veronese oggi ha confermato: ” Il mio Grande Fratello Vip è anche lei e posso dirlo con certezza. Ad Ele ho raccontato cose che non sa nessuno. Anche l’altra sera le dicevo molte cose del mio passato. Perché mi ascolta ed ha una sensibilità grande. Passo molto tempo con lei, ma cosa c’entra? Lei dice che tutti ci avviciniamo a lei per amicizia perché è lei? Ma cosa significa? Io non sono mica tutti gli uomini del suo passato.“

E poi con Giaele ha chiarito la sua posizione: “Io le voglio bene, ma come amica. Se vedi una ragazza sulle mie gambe o che ci coccoliamo è perché mi piace, ma a vicenda. Se Ele mi fa due grattini cosa le dico? “Non farmeli”? No, ma figurati mica mi infastidisce. Però non è che me li faccio fare perché mi piace. Io non credo proprio di aver dato modo a lei di pensare che mi piacesse”.