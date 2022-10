Il Collegio 2022: la fake Petolicchio, la prima espulsione e una sospensione nella terza puntata

Nel corpo docenti de Il Collegio 2022 arriva una nuova prof Petolicchio che non insegna matematica

Continuano le avventure e le disavventure dei giovani protagonisti de Il Collegio: il celebre reality show di Rai Due giunto quest’anno alla settima edizione. Nella terza puntata del 25 ottobre 2022, abbiamo assistito alla prima gita premio – una rigenerante nuotatina in piscina – ma anche a tante punizioni fra cui una fatale: l’espulsione immediata per opera del Preside Bosisio.

Ad essere espulsa dal collegio è stata una delle tre new entry che abbiamo conosciuto per la prima volta nello scorso episodio: stiamo parlando di Vittoria Lazzari, la 15enne di Prato che era entrata nel reality raccontando di esser stata talmente intransigente alle regole dei genitori da esser scappata di casa. La giovane è stata intransigente anche alle regole comportamentali da tenere in classe: dopo l’ennesima sgridata, la collegiale ha insultato il professore con epiteti particolarmente pesanti…

Il Collegio 2022: la prima espulsione

“Io non sto dritta? Ma se sono più dritta di te, c*glione! Ma vaffanc***o!“: ha esclamato Vittoria Lazzari dopo che il professore Lazzari l’ha ammonita per essersi accasciata sul banco durante la sua lezione. Udita l’ingiuria, il docente di dattilografia ha chiesto alla collegiale di ripetere quanto detto in piedi e davanti a tutti gli altri studenti. Dopo essersi rifiutata per ben quattro volte, ha ammesso le sue colpe. Lazzari l’ha cacciata dall’aula minacciando provvedimenti. E i provvedimenti sono arrivati: il preside Bosisio è piombato in aula qualche lezioni più tardi per annunciare platealmente l’espulsione della ragazza.

Il Collegio 2022: la ‘fake’ Petolicchio

Elemento di brio di questa terza puntata de Il Collegio è stato l’arrivo della professoressa Petolicchio. O per lo meno, di una docente che di cognome fa Petolicchio ma che fin dalla sua prima apparizione non è di certo la solita docente a cui siamo stati abituati. Infatti si tratta di Anna Maria Petolicchio, la sorella della già nota Maria Rosa Petolicchio. I primi sospetti sono balenati nella mente di un collegiale quando è stata presentata come docente di Storia e Geografia: un fatto insolito visto che la storica Petolicchio insegna Matematica e Scienze.

Se la Petolicchio “primo modello” si faceva amare e odiare dai collegiali per la sua rigorosità e per le sue urla, la nuova arrivata è risultata una palla al piede agli studenti in quanto ha un modo di spiegare molto lento e cadenzato. La prima a farglielo notare è la signorina Abrescia che, dopo esser stata invitata ad uscire dall’aula, l’ha presa in giro all’uscio della porta: “Ricopiare una pagina del libro? L’importante è sperarci! Questa fake Petolicchio!“.

Il Collegio 2022: la sospensione per Rennis

Anche il collegiale Gabriel Rennis ha sfidato quella che lui ha ribattezzato “La Petolicchio tarocca, non quella originale“. Il collegiale ha esortato la docente ad insegnare con più brio e in maniera più coinvolgente le sue materie. Un gesto di sfida che la Petolicchio non ha affatto apprezzato: “Lei ha una pretesa di insegnare ad un insegnate come insegnare?” ha esordito il Preside davanti allo studente piombando a sorpresa in aula.

Nonostante il pentimento del ragazzo, il dirigente scolastico ha deciso di sospendere il ragazzo dalle lezioni. Una decisione che può voler dire due sole cose: una possibile ultima chance oppure l’imminente espulsione dal collegio. Cosa succederà? Lo scopriremo nella prossima puntata.