Raimondo Todaro come Tina Cipollari e la bottiglietta d’acqua contro la Celentano: ira social

Raimondo Todaro impugna una bottiglietta d'acqua e lancia il contenuto contro la Celentano: il pubblico di Amici 22 non gradisce

“Prendiamo un provvedimento disciplinare contro Raimondo Todaro?” è questa una delle tante frasi che potrete leggere entrando sui social, dopo la puntata del day time di Amici 22. Il motivo? Nella puntata odierna del programma di Canale 5, abbiamo assistito all’ennesimo faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, che in sala, con due dei loro allievi, parlavano dei compiti da svolgere, avendo chiaramente delle visioni diverse dei fatti. Tutto come al solito, con la Celentano e Raimondo che non sono mai d’accordo su nulla. E in un primo momento, mentre si parlava del compito di Samuele, i torni erano persino pacati. Poi tutto è cambiato con un Todaro che si è parecchio inalberato, nonostante la Celentano lo invitasse a parlare con calma, per arrivare al nocciolo della situazione. Ma Raimondo, ha continuato e alla fine ha regalato al pubblico, un gesto che di solito vediamo nello studio di Uomini e Donne. Solo che questa volta, non c’erano Tina e Gemma. Questa volta c’era la maestra Celentano che si è vista arrivare in faccia dell’acqua, lanciata da una bottiglietta di plastica. Lo sguardo della maestra è bastato a incenerire Raimondo e immaginiamo che questo gesto, non sarà facilmente dimenticato dalla prof, anche se oggi, ci aspettavamo una reazione certamente più veemente.

Raimondo Todaro lancia l’acqua contro la maestra

E’ bene precisare che si è trattato di un goccio d’acqua, ma il gesto comunque, non è stato per nulla carino. E infatti il pubblico che a casa stava seguendo il programma, ha commentato sui social, facendo notare che Raimondo avrebbe dovuto scusarsi per un gesto davvero antipatico, fatto anche davanti a due allievi.

Ma tutto a posto?Ma un provvedimento disciplinare per Raimondo?Ma che cazzo di modi sono #amici22pic.twitter.com/giinnNRB0R October 26, 2022

Al pubblico è apparsa persino fin troppo pacata la reazione di Alessandra Celentano ma chissà che la maestra, una volta uscita dalla sala prove, non abbia ripreso il suo collega. Probabilmente lo scopriremo molto presto…