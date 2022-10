Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo: “Ognuno per la sua strada, mi ha rovinato la vita”

Dopo la turbolenta diretta del Grande Fratello VIp 7, Antonella prende la sua decisione: vuole chiudere con Edoardo

“Io ho proprio sbagliato tutto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno, non mi dovevo lasciar andare con nessuno” sono state queste le parole di Antonella Fiordelisi dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 di ieri e alcuni interventi di Sonia e non solo. La Fiordelisi, che è stata prima al centro di un dibattito inerente al suo interesse per Antonino Spinalbese, è stata presa poi di mira da Sonia Bruganelli che ha fatto capire a Edoardo che forse farebbe bene a fare il suo percorso nella casa del Grande Fratello VIP 7 in solitaria. Le parole di Sonia, hanno lasciato il segno. Ma già prima, Antonella non aveva molto gradito alcuni commenti di Edoardo che vedendo le clip su Spinalbese, aveva confermato che non si può fidare di lei fino in fondo.

“Dovevo stare sola come sempre nella vita. Con me hai chiuso, così impari a non difendermi. Ti piace passare da vittima ci sei riuscito davanti a tutti bravissimo. Perché solo tu sei preso, io non sono presa da te” ha detto Antonella a Edoardo, delusa da come il giovane romano, non abbia saputo gestire la situazione. A quanto pare, si aspettava ben altro e non vuole passare come quella che sta giocando con i sentimenti delle persone.

La rabbia di Antonella Fiordelisi

“Mi dici che ti fidi di me e poi in diretta dici che non ti fidi. Modera le parole. Non è che siccome sembro forte mi puoi attaccare davanti agli altri. A te di me non importa nulla. E no non mi interessa sapere perché sei arrabbiato con me. Non mi difendi mai quando ci sono attacchi da fuori. E non l’hai mai fatto nemmeno una volta questo non posso scordarlo“ ha detto Antonella a Edoardo, molto delusa da tutto quello che è successo nel corso della diretta.

Antonella pronta a chiudere con Edoardo

Antonella ha confermato alle sue amiche che prima della diretta, lei ed Edoardo avevano affrontato il discorso, immaginando che sarebbero usciti certi video: “ mi ha detto che se io qui dentro gioco non gli dà fastidio. Lo dico a tutti voi così è chiaro perché io non mi faccio problemi a scherzare e giocare anche con Antonino. Tanto dall’esterno io passerò sicuro come la st***za.”

E poi l’amara conclusione: “ A me non mi fa bene stare con lui. Io adesso gli lascio fare il suo percorso da solo. Ognuno per la sua strada. Non lo voglio più vedere proprio. Tanto se lo vedo sto peggio. Quando non c’era lui mi stavo facendo conoscere per quella che sono, dopo che è arrivato mi ha rovinato la vita.”