Bake Off Italia 2022: la pasta sfoglia elimina il pasticcere candidato alla vittoria, ecco cos’è successo

Ecco cos'è successo nella puntata del 28 ottobre di Bake Off Italia 2022: anche Benedetta Parodi si è messa ai fornelli

La nona puntata di Bake Off Italia 2022 ha ricevuto lodi e critiche sui social durante la messa in onda di questa sera 28 ottobre. Questo perché abbiamo assistito al ritorno ai fornelli di Benedetta Parodi ma abbiamo assistito anche all’eliminazione di uno dei concorrenti che più di tutti era il favorito alla vittoria di questa edizione del talent show di Real Time.

Ma come sono andate le cose? Nella nuova puntata, la conduttrice ha svelato che le tre prove stavolta avevano come filo conduttore una preparazione: la pasta sfoglia. La prima prova, la prova creativa, ha chiesto ai pasticceri amatoriali di realizzare una versione di loro invenzione della millefoglie. Tutto è concesso a parte due piccoli cavilli: realizzare tre strati di pasta sfoglia e farcire il dolce con almeno due creme diverse.

Bake Off Italia 2022: la nona puntata del 28 ottobre

Nella prova tecnica, i concorrenti hanno realizzato sfogliatelle ricce e frolle. Nello specifico hanno dovuto realizzare dieci sfogliatelle di cui cinque con un ripieno agli agrumi ed altre cinque con una crema al caffè. Siccome la preparazione prevede che l’impasto riposi, i concorrenti hanno realizzato la loro base in trenta minuti di tempo che poi hanno lasciato in frigo per una intera notte. Ultimato il dolce e assaggiato dai giudici, abbiamo scoperto la classifica: ultimo posto Alessio, ottavo posto per Stefano settimo posto Riccardo, sesto posto Mukesh, quinto posto Chiara, quarto posto per Margherita, terza Ginevra, secondo posto per Leo e primo classificato Davide.

Con il ritorno di Fulvio Marino, la prova a sorpresa ha chiesto ai concorrenti di realizzare cento salatini, di cui venticinque di ogni tipo per un totale di quattro tipi diversi. Per questa prova anche Benedetta Parodi si è cimentata nel ruolo di pasticcera amatoriale e ha realizzato anche lei i cento salatini richiesti.

Conclude le tre prove, i giudici hanno assegnato lodi e demeriti. Il Grembiule Blu di questa settimana è andato per la terza volta a Davide.. A rischio eliminazione sono finiti Alessio, Riccardo e Stefano. Ma a sorpresa a dover lasciare il programma è Stefano, uno dei più promettenti concorrenti di questa stagione dello show. Peccato.