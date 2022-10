Gabriel Garko è pazzesco anche da infortunato a Ballando con le stelle: la sua verità dopo le polemiche

E' una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle Gabriel Garko, anche con un braccio fuori uso, scende in pista e stupisce tutti

Fino all’ultimo momento il pubblico di Ballando con le stelle ha trepidato in attesa di sapere se Gabriel Garko sarebbe sceso in pista o meno nella puntata del 29 ottobre. E l’attore alla fine ce l’ha fatta. Ha ballato e ha portato a casa anche ottimi voti, grazie a una esibizione più che dignitosa, nonostante il braccio fasciato. Possiamo dire senza nessun dubbio che insieme ad Alessandro Egger è probabilmente la vera rivelazione del programma di Rai 1. Non è un caso quindi, se da settimane, ci si interroghi se davvero Gabriel, non abbia studiato ballo prima. E nella clip che ha preceduto la sua esibizione ieri, Gabriel Garko ha voluto chiarire in modo definitivo questo punto. Tornando indietro di qualche anno, quando aveva dovuto interpretare Rodolfo Valentino per Canale 5, Garko spiega che in quella occasione studiò e lo conferma. Ma spiega meglio: ha studiato le coreografie, non ha mai preso lezioni di ballo, sono due cose diverse.

Tutto era partito da una vecchia intervista, Garko aveva dichiarato: “Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo“. L’attore ci ha tenuto quindi a fare delle precisazioni.

Gabriel Garko i presunti studi da ballerino: la sua verità

“Questa settimana è nata una diatriba sul fatto che io sapessi già ballare. Dicono che ho fatto già scuola di ballo” ha esordito con queste parole Gabriel Garko nella clip, facendo poi delle precisazioni: “ Io nel 2014 ho interpretato un film che si chiama Rodolfo Valentino ed è uno dei miei lavori preferiti. Mi è piaciuto fare un personaggio reale. In quell’occasione per preparare le coreografie ho studiato delle ore al giorno, ma è ben diverso da quello che faccio qui.” L’attore ha ribadito che studiava per ore quelle coreografie, quei passi che doveva fare. Forse anche quello lo ha aiutato con la memoria, e gli attori in ogni caso, sono molto facilitati visto che devono imparare in poco tempo battute e altro.

Garko ha concluso: “Quando giri un film giri la scena con diverse inquadrature. Fai un pezzettino e poi un altro. Non è che diventi un ballerino”. Morale della favola: Gabriel Garko è un attore, non un ballerino. Probabilmente è solo portato per il ballo, chissà se avesse fatto quello, sarebbe diventato una star.