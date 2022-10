Maria svela il complesso di Mattia Zenzola ad Amici 22: nessuno se ne era accorto

Nella puntata di Amici in onda oggi, Maria ha spiegato perchè Mattia porta sempre il ciuffo davanti agli occhi parlando di un suo complesso

Avere 18 anni, 20 anni, non è facile. Ogni età del resto, ha le sue problematiche. E i complessi sui “difetti” fisici, possono travolgere a tutte le età, è chiaro. Ne sa qualcosa Maria de Filippi che nella stessa puntata di Amici 22 s è ritrovata a parlare con due ragazzi, entrambi in qualche modo turbati o ossessionati, da qualcosa che non reputano bello. Prima è toccato al ballerino Samu, che a quanto pare ama tenere i capelli sempre nello stesso modo, forse perchè pensa di avere delle orecchie troppo grandi, ci è parso di capire. Poi è stata la volta di Mattia, anche per il ballerino di Raimondo Todaro oggi c’è stato un momento di sfogo. Maria infatti ha spiegato che aveva un altro look, con una acconciatura diversa e ha raccontato che Mattia Zenzola si ostina a portare il ciuffo perchè pensa sempre a coprire un occhio. Il motivo? A suo dire avrebbe due occhi diversi.

Maria svela un retroscena su Mattia Zenzola

E’ stata Maria de Filippi a raccontare: “Aveva il complesso dell’occhio, è una follia. Tutti a 18 anni abbiamo avuto dei complessi, alcuni li abbiamo superati crescendo altri ce li siamo tenuti. I complessi appartengono a tutti ma a volte vanno messi in piazza così si superano. Mattia tu non hai nessun motivo per avere dei complessi. Tu avevi il complesso di avere un occhio diverso dall’altro!”. Potete immaginare che in rete, tutte le persone che seguono con affetto Mattia, e sono tantissime, si sono subito scatenate sperticandosi in complimenti solo per far notare al ballerino che il suo è un complesso del tutto immotivato.

La conduttrice ha anche aggiunto: “Il motivo per cui stava sempre col ciuffo è perché secondo lui aveva un occhio diverso dall’altro, aveva questo complesso. Per questo motivo un occhio se lo copriva col ciuffo. Io sto scoprendo delle cose di Mattia, grazie ad una persona che lo conosce e con cui io faccio ginnastica”. Il ciuffo quindi, possiamo anche spostarlo!